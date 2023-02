Die Advanzia Bank hebt den Zins für Tagesgeld auf 2,2 Prozent an.



Die Advanzia Bank hat den Zinssatz für Tagesgeld von zuvor 2,0 Prozent auf nun 2,2 Prozent angehoben. Die Verzinsung gilt für eine Laufzeit von vier Monaten, danach fällt der Zins auf den Satz für Bestandskunden von 0,90 Prozent. Mit beiden Zinssätzen bietet das Finanzinstitut mit Sitz in Munsbach in Luxemburg eine vergleichweise hohe Verzinsung. Die Zinsen werden zudem monatlich gut geschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. Die Mindesteinlage beträgt allerdings 5000 Euro, bei vielen anderen Tagesgeld-Anbietern kann man schon ab einem Euro ein Tagesgeldkonto eröffnen.



Übrigens: Hier geht zum Tagesgeld-Überblick von Börse Online



Die nicht an der Börse notierte Bank ist eher klein, ein Rating bietet das Institut nicht. Laut Daten des Wirtschaftsdienstes Bloomberg hat die Bank seit dem Jahr 2009 regelmäßig einen Gewinn vor Rücklagen erzielt und diesen auch deutlich gesteigert von 3,5 Millionen Euro im Jahr 2009 auf zuletzt 266 Millionen Euro. Die Bank unterliegt der luxemburgischen Einlagensicherung „Fonds de garantie des dépôts Luxembourg“, der gemäß der EU-Regularien Einlagen pro Kunde bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Luxemburg gilt aus ausgesprochen finanzstark und bekommt von allen drei großen Ratingagenturen (S&P, Fitch und Moody´s) das bestmögliche Rating überhaupt ausgestellt.



