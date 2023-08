Finanzkrise hin, Konjunkturschwäche her — Luxushersteller surfen weiterhin auf einer ungebrochenen Erfolgswelle. Davon konnten sich Beobachter in diesem Frühjahr auch im Rahmen des Genfer Uhrensalons Watches & Wonders überzeugen. Vor allem die jüngere Generation zeigte großes Interesse.

Während sich Aushängeschild Rolex in Privatbesitz befindet, gehören einige der wertvollsten Uhrenmarken zu großen Börsengesellschaften. Cartier, IWC oder Lange & Söhne befinden sich etwa im Portfolio von Richemont. Für Aufsehen in der Szene sorgte im vergangenen Jahr der Einstieg eines Private-Equity-Konzerns bei einer bekannten Luxus-Uhrenmarke. Mit dem Deal will der Konzern neuen Glanz in das Portfolio bringen, das mit mehr als 500 Firmen bestückt ist.

Es ist eine Erfolgsgeschichte

Zwischen 2018 und 2021 soll sich der Umsatz der Nobel-Uhrenmarke Schätzungen zufolge auf 680 Millionen Franken fast verdoppelt und im vergangenen Jahr sogar 860 Millionen Franken erreicht haben. So entwickelte sich die Marke zu einer der am schnellsten wachsenden Uhrenmarken der Welt. Doch das Potenzial sei noch lange nicht ausgeschöpft, sagt der CEO. Der Jahresumsatz soll in den kommenden 3 bis 5 Jahren auf bis zu zwei Milliarden Franken erneut verdoppelt werden.

