Goldene Aussichten für diesen Börsengang



Das Wort Börsengang bekommt in diesem Fall beinahe eine doppelte Bedeutung: Die italienische Luxus-Sneaker-Marke kommt in Mailand an die Börse. Das Unternehmen strebt eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,86 Milliarden Euro an. Für die Aktien wurde eine Preisspanne von 9,50 bis 10,50 Euro festgelegt.



Die Angebotsfrist läuft vom 13. bis 18. Juni, erster Handelstag soll der 21. Juni sein. Vor der Ausübung einer Mehrzuteilungsoption will Golden Goose bis zu 558 Millionen Euro erlösen. Im Rahmen des Angebots planten Fonds, Aktien im Wert von 100 Millionen Euro zu erwerben, teilte die Firma am Dienstag mit. Sie wurde 2000 in Venedig gegründet und 2020 von der Beteiligungsgesellschaft Permira übernommen. Damals wurde die Firma mit 1,3 Milliarden Euro bewertet. Laut Permira zählt sie zu den am schnellsten wachsenden Luxusmarken der Welt.



Die Firma macht ihr Geschäft hauptsächlich mit Luxus-Sneakern, die bereits beim Kauf aussehen, als seien sie schon seit Jahren in Gebrauch. Damit sie nicht mit tatsächlich ausgelatschten Turnschuhen verwechselt werden, ziert die Treter ein markanter fünfzackiger Stern. Stars wie Taylor Swift, Gwyneth Paltrow oder Jude Law haben sie bekannt und begehrt gemacht. Die Preise für die Sneaker beginnen bei 400 Euro. Daneben hat die Marke auch Bekleidung und Accessoires im Programm. (…)



Die Zeichnung der Aktie kann sich lohnen, das hat das Beispiel Birkenstock gezeigt.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Aufstand der Autobauer

Angesichts drohender EU-Strafzölle gegen chinesische E-Autos fürchten hiesige Hersteller nun eine Kettenreaktion und kritisieren den Beschluss scharf (S.6)



Alle Augen auf KI-Offensive

Auf seiner Entwicklerkonferenz hat das Unternehmen endlich die Strategie im Bereich künstliche Intelligenz präsentiert. Diese setzt vor allem darauf, dass Kunden neue Hardware kaufen (S.8)



KI gegen Extremwetter

Versicherungen rechnen mit zwei Milliarden Euro Schaden. Neue Modelle zur Unwetterprognose zeigen, dass es noch teurer wird (S.10)



Rentenpaket II fällt krachend durch

Das Ökonomenbarometer stagniert im Juni. 91 Prozent der Experten lehnen die Rentengarantiepläne der Bundesregierung ab. Zwei Drittel befürworten eine Aktienrente (S.14)



Die Chemie reagiert wieder

Gefüllte Auftragsbücher und gestiegene Exporte sorgen für ein vergleichsweise starkes erstes Quartal. Eine Reaktion auf das positive Signal blieb an der Börse bisher allerdings aus (S.42)

