Preissteigerungen, die hohe Inflationsrate, der Ukraine-Krieg, all das scheint der Luxusbranche nichts anzuhaben. Es wird weiterhin viel Geld für Edelklamotten, Handtaschen, Schmuck und Co ausgegeben, die hohen Preise unterstreichen dabei die Exklusivität der Produkte.





Die Aussichten des Luxusgeschäfts sind gut, denn Luxus läuft immer, wie es unter Börsianern heißt. „Im Vergleich zur globalen Finanzkrise erweisen sich Edelmarken heute als deutlich resilienter“, bewertet Luxusgüterexpertin Marie-Therese Marek. So haben sich die Umsätze mit Luxusgütern zwischen 1996 und 2022 von 76 Milliarden Euro auf 353 Milliarden Euro vervielfacht. Eine der führenden Luxusmarken LVMH notiert ein Umsatzplus von 17 Prozent und erreichte einen Börsenwert von 500 Milliarden Euro. Beim französischen Luxuskonzern Hermès war ein Anstieg des Erlöses auf 3,38 Milliarden Euro im ersten Quartal zu beobachten. Besonders in Krisenzeiten konnte dieser immer seine Stabilität und Krisenfestigkeit beweisen – bei einer gleichzeitig langfristig hohen Rendite.

Die Luxusbranche hat ein starkes Wachstum verzeichnet und wird auch in Zukunft weiter expandieren. Insbesondere in aufstrebenden Märkten wie China und Indien steigt die Nachfrage nach Luxusgütern kontinuierlich an. Viele Unternehmen in der Luxusbranche verfügen über starke Marken, die bekannt sind für ihre Qualität und Exklusivität und eine etablierte Position im Markt haben. Der BÖRSE ONLINE Luxus Index ermöglicht Anlegern, am Wachstumspotenzial teilzuhaben und von den Geschäftsmodellen der Unternehmen zu profitieren.

Der Luxus Index enthält eine Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Luxusbranche, wie den Kosmetikhersteller Estée Lauder, das Modeunternehmen Hermès oder den Luxusautomobilhersteller Ferrari. Mit einem Zertifikat auf den Index können Sie an der Kursentwicklung der Basiswerte partizipieren. Durch den Kauf eines Luxusindex können Anleger gezielt in diese Branche investieren, anstatt einzelne Aktien oder Unternehmen auszuwählen.

Das Zertifikat mit der WKN DA0AB2 bildet den Kursverlauf des Index nahezu eins zu eins ab. Für mehr Risiko stehen entsprechende Hebelzertifikate zur Verfügung.

Zum Index