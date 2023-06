Die Santander Consumer Bank zahlt einen Bonuszins auf das Festgeld. Das Angebot ist aber zeitlich limitiert

Die spanische Großbank Banco Santander ist eines der größten Finanzinstitute weltweit. In Deutschland ist das Institut durch die Santander Consumer Bank (kurz Santander) bekannt. Nun bietet das Institut bei seinem Festgeld für ein Jahr einen Bonuszins von einem ganzen Prozentpunkt an. Damit offeriert Santander beim Festgeld für ein Jahr nun eine Verzinsung von 3,50 Prozent p.a. Allerdings gilt das Angebot nur für Neukunden und nur bis zum 7.7.23. Als Neukunden definiert Santander "Kunden, die zum Zeitpunkt der Eröffnung in den letzten 6 Monaten kein Tagesgeld-, Girokonto-, Festgeld-, Sparkonto- oder Sparbrief-Produkt bei Santander führen.“ Die Mindestanlage beträggt 2500 Euro. Hier geht es direkt unverbindlich zum Angebot.



Die Santander Consumer Bank ist eine 100-prozentige Tochter der spanischen Banco Santander, ist jedoch eine Bank deutschen Rechts und unterliegt der staatlichen Einlagensicherung in Deutschland, die Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde absichert. Zudem ist die Santander Consumer Bank freiwillig Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so auch Beträge über 100.000 Euro ab. Weitere Festgeld-Angebote finden Sie hier.



