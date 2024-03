Eine jährliche Rendite von 25 Prozent bedeutet eine Gesamtrendite von 1.141 Prozent über einen Zeitraum von 8 Jahren. Klingt verlockend, oder? Wer von Anfang an investiert hat, konnte sich bereits über diese beachtliche Wertsteigerung freuen. Jetzt bietet sich Ihnen erneut die Gelegenheit zum Einstieg!

Doch wie lassen sich solche beeindruckenden Renditen erzielen? Das Geheimnis liegt in der momentum mover-Strategie. Diese setzt konsequent auf Aktien mit starkem Momentum, die das Potenzial haben, Ihr Portfolio zu steigern. Durch den systematischen Einsatz von Optionsscheinen und ein intelligentes Durchroll-Konzept ist es möglich, eine Rendite von weit über 1.141 Prozent in weniger als 10 Jahren zu erzielen. Anders als bei herkömmlichen Ansätzen konzentriert sich dieses System nicht auf den einmaligen Einsatz von Optionsscheinen, sondern passt die Positionen kontinuierlich an.

Minimaler Zeitaufwand – Maximale Ergebnisse

Vermögensaufbau benötigt Zeit und Geduld. Lassen Sie daher das System für sich arbeiten. Nach dem enormen Erfolg in der Vergangenheit präsentieren wir Ihnen nun die Neuauflage unseres Börsendienstes momentum mover. Am 15. März starten wir – dieses Mal sogar mit einem Echtgeld-Depot, das mit einem Startkapital von 25.000 Euro ausgestattet ist. Dadurch bieten wir Ihnen eine vollständige Kostentransparenz und machen unsere Trades nachvollziehbar. Steigen Sie jetzt ein und verpassen Sie keine der Transaktionen in unserem Echtgeld-Depot.

Noch keine Erfahrung mit Optionsscheinen?

Kein Thema! Unser Expertenteam steht Ihnen für sämtliche Fragen rund um den Handel zur Verfügung, liefert Ihnen umfassende Informationen zu Optionsscheinen und stellt Ihnen nützliche Berechnungshilfen für alle Transaktionen bereit. Sie erhalten außerdem regelmäßige Updates zu den Depot-Positionen, frühzeitige Handlungsempfehlungen per E-Mail und über die DER AKTIONÄR-App und außerdem einen 14-täglichen Report per E-Mail. Alle Informationen werden dabei leicht verständlich und übersichtlich präsentiert.

Lehnen Sie sich zurück – wir holen das Beste für Sie heraus!

Um das maximale Potenzial aus einem Wert herauszuholen, überprüft das Expertenteam nicht nur regelmäßig, ob das charttechnische Bild und die Fundamentaldaten noch passen, sondern auch, ob ein anderer Schein auf den Wert eine noch bessere Performance bringen könnte. Sollte dies der Fall sein, so werden bereits gekaufte Optionsscheine zugunsten eines Scheins mit höherer Hebelwirkung verkauft.

Jetzt anmelden

Beginnen Sie schon heute mit Ihrem Vermögensaufbau und profitieren Sie in der Zukunft von stattlichen Renditen. Der Börsendienst momentum mover bietet Ihnen ein durchdachtes Erfolgskonzept sowie das geballte Know-how unseres Expertenteams.