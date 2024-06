Anleger aufgepasst: Warum Gold trotz momentaner Konsolidierung seinen Aufwärtstrend schon bald wieder aufnehmen müsste



Der Goldpreis konsolidiert. Diese Konsolidierung ist nach der vorangegangenen Rally überfällig und gesund. Damit wäre aus technischer Sicht alles gesagt. Aus fundamentaler Sicht gab es gleich mehrere Gründe für diese Konsolidierung. Zum einen hat die People’s Bank of China im Mai erstmals seit Monaten mit ihren Goldkäufen pausiert. Zum anderen hat Fed-Chef Jerome Powell nun nur noch eine Zinssenkung für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.



Nun könnten wir an dieser Stelle lange darüber philosophieren, ob diese Gründe wirklich stichhaltig sind für eine Korrektur. Das schenken wir uns aber – zum einen hat sich Gold in einem Umfeld immer weiter zurückgehender Zinssenkungsfantasie prächtig entwickelt, zum anderen hat eine Umfrage des World Gold Council ergeben, dass zahlreiche Notenbanken weiterhin Gold kaufen wollen – und auch bei der chinesischen dürfte es eher eine Pause denn ein Schlussstrich sein. Die Bemühungen, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen, dürften angesichts der Diskussion um Strafzölle eher zu- als abnehmen. Eine letzte Bemerkung noch zu den Zinssenkungen: Der Markt scheint Powell nicht zu glauben. Schon für den September sieht eine Mehrheit eine Zinssenkung von 25 Basispunkten, für den Dezember sieht eine Mehrheit weitere 25 Basispunkte weniger – also insgesamt zwei Zinssenkungen noch im laufenden Jahr. Das jedenfalls geht aus den aktuellen Daten des Fed Watch Tool hervor.



Wichtiger ist jedoch an dieser Stelle die Technik. (…)



