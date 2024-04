Das Geschäftsmodell ist simpel: auf gut erschlossenen Ölfeldern in den USA den fossilen Rohstoff fördern. Mit dem steigenden Ölpreis sprudeln die Gewinne bei diesem deutschen Unternehmen immer mehr.

Wie bei allen Ölförderern hängt der Erfolg auch wesentlich von der Entwicklung der Rohstoffnotierungen ab. Deshalb bietet die Unternehmensführung gleich 2 verbesserte Prognosen an: einmal die Basisvariante, die auf einer konservativen Schätzung bei Ölpreis, Investitionen und geförderter Ölmenge beruht.

Im „erhöhten Szenario“ werden ein erhöhter Ölpreis, mehr Investitionen in neue Quellen sowie eine Mengenförderung über den Erwartungen angenommen. Tatsächlich hat der Förderer in der jüngeren Vergangenheit meist deutlich mehr Öl und Gas aus seinen Quellen gezapft als vorher angenommen.

Aktie sehr günstig bewertet

Schon die Basisvariante sieht beim Umsatz eine Steigerung von bisher 175 bis 197 Millionen Euro auf 210 bis 230 Millionen vor, beim Ebitda 160 bis 180 Millionen statt 130 bis 145 Millionen Euro. Grundlage ist ein WTI-Ölpreis von 75 US-Dollar. Aktuell liegt der aber schon bei mehr als 85 Dollar — und das ist das Niveau der optimistischeren Schätzung. Für die wird ein Umsatz von 235 bis 255 Millionen Dollar und ein Ebitda von 180 bis 200 Millionen Dollar für 2024 prognostiziert.

Während manche Marktbeobachter den Ölpreis in diesem Jahr schon bei einem neuen Hoch von rund 100 Dollar das Fass sehen, hat sich das Unternehmen auch gegen plötzliche Marktschwankungen nach unten gewappnet und mehr als 1,8 Millionen Barrel Öl zu einem Preis von 75 Dollar für eine sehr günstige Prämie abgesichert. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist zudem auch schon das um bis zu 55 Millionen Dollar erhöhte geplante Investitionsvolumen berücksichtigt. Trotz der jüngsten Kurssteigerungen (plus 20 Prozent in nur einem Monat) ist die Aktie auch im Vergleich zu anderen Ölwerten immer noch sehr günstig bewertet. Die erwartete Dividendenerhöhung sichert Risiken zusätzlich ab.

Um welchen Ölförderer es sich handelt und die komplette Einschätzung der Redaktion zur Aktie lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

