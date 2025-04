Fallende Zinsen auf Tagesgelder? Nicht bei dieser Bank, die seit heute Deutschlands bestes Tagesgeld-Angebot mit satten 3,5 Prozent an Zinsen bietet. Das müssen Kunden jetzt darüber wissen und darum kann es sich lohnen, hier zuzuschlagen.

Die Zinsen für Tagesgelder sind in Deutschland massiv am Sinken, seit die EZB 2024 damit begonnen hat, den Einlagensatz immer wieder zu kürzen. Doch eine Bank hat nun den Kreislauf der immer schlechter werdenden Konditionen durchbrochen und jetzt den Mega-Zinshammer ausgepackt.

Diese Bank bietet plötzlich das beste Tagesgeld in Deutschland

Denn seit dem 08. April bietet die Bank of Scotland für alle Neukunden des Tagesgeldes 3,5 Prozent Zinsen als Willkommensgeschenk. Zum Vergleich: Das davor höchste Angebot aus dem BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich hielt die Consorsbank mit 3,05 Prozent Zinsen.

Wichtig zum Angebot der Bank of Scotland außerdem zu wissen: Alle Gelder unterliegen der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro und es fallen keine Kontoführungsgebühren an. Wie die meisten Offerten bei Tagesgeldern heutzutage gibt es aber eine zeitliche Begrenzung. So gelten die 3,5 Prozent Zinsen für zwei Monate und lediglich für Neukunden, die bis zum 16. April ein Konto bei dem Geldhaus eröffnen.

Die Standardverzinsung bei der Bank of Scotland liegt nach dem Aktionszeitraum bei variablen 1,75 Prozent.

Hier geht es direkt zum Angebot der Bank of Scotland

Mega-Zinshammer: Jetzt zugreifen?

Doch für Anleger stellt sich berechtigterweise: Lohnt sich das Angebot der Bank of Scotland?

Die Antwort ist hier eindeutig ja, denn die Bank of Scotland bietet einen außerordentlich höheren Zins als die Konkurrenz, auch wenn die kurze Laufzeit der Aktionszinsen negativ ins Gewicht fällt. Obendrein kann sich das Tagesgeld besonders für Anleger lohnen, die wegen der volatilen Kurse an den Börsen jetzt Geld sicher parken wollen.

Hier geht es direkt zum Angebot der Bank of Scotland

