Die stärksten Wirkkräfte weltweit treiben Aktien für die Ewigkeit an. Plus: die besten Dauerläufer-Fonds und ETFs für Ihr Depot

Megatrend. Ein starkes, ein schönes Wort. Was aber ist das genau? „Wir definieren Megatrends als einen Trend, der die Welt verändern wird“, erklärt Haim Israel, Head of Global Thematic Research bei der Bank of Amerika und damit der Megatrend-Experte der Bank. Eine andere Definition liefert das Zukunftsinstitut. Es spricht von „Lawinen in Zeitlupe“.

Langfristige Erträge. Mit solch mächtigen Entwicklungen möchte man als Anleger im Bunde sein. Denn wer mit seinen Investments gleichsam darauf aufsetzt, kann auf gute Erträge über einen langen Zeitraum hoffen. Deshalb gibt €uro hier einen Überblick über die Motoren des Wandels, die typischerweise über zehn von uns identifizierte Wirkungsfelder auf die einzelnen Megatrends Einfluss haben. Welche Renditen möglich sind, zeigt etwa die Amazon-Aktie, die binnen zehn Jahren um 1001 Prozent zugelegt hat (Seite 46). Oder Rheinmetall, die das Geld der Anteilseigner in fünf Jahren um mehr als 190 Prozent vermehrt hat (Seite 47). Für Anhänger der breiten Streuung nennen wir bei den zwölf von uns ausgewählten Megatrends (ab Seite 32) zusätzlich ausgewählte aktiv gemanagte Fonds und ETFs.

Alles das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Die geheimen Profiteure

Die Börse feiert Microsoft und Co. Doch welche KI-Unternehmen profitieren im Verborgenen? Die Redaktion hat die Zulieferketten analysiert – und 15 Favoriten identifiziert (S.52)

Der Balance-Künstler

Es gibt nur noch wenige Fonds, die ein ETF nicht kopieren kann. €uro stellt drei unnachahmliche Fonds und ihre Macher vor (S.60)

Aufstrebende Renditen

Wo verdienen Anleger in diesem Jahrzehnt am besten? Überraschung! Nicht nur Big Tech dürfte der neue Geldbringer sein, sondern auch die Schwellenländer. €uro beschreibt das Comeback und nennt die besten Fondsinvestments (S.66)

Immobilien für Deutschland

Betongold galt bei vielen Investoren lange Zeit als sicherer Hafen, nun mehren sich die Schieflagen. Antworten auf sieben aktuelle Fragen, wie es mit dem deutschen Immobilienmarkt weitergeht (S.72)

Der kleine (Preis-)Unterschied

Die private Krankenversicherung hat viele Vorteile. Doch unser Test zeigt: Wer wechseln will, sollte immer genau hinschauen (S.96)

€uro-Leser wissen mehr

Was die Märkte bewegt, welche Investmentstrategien Erfolg versprechen und wie Sie bares Geld sparen.

Sie kennen €uro noch nicht? Dann testen Sie das Monatsmagazin jetzt im Probeabo:

Lesen Sie 3 digitale Ausgaben €uro für 15,99 € statt regulär 23,97 €.

Jetzt gleich testen!