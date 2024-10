Mit den richtigen ETFs können aus 10.000 Euro innerhalb von nur zehn Jahren 100.000 Euro werden. Die große Analyse der Wachstumsfelder der Zukunft.









Das Ziel heißt finanzielle Freiheit. Der Weg dahin: auf technologische Megatrends setzen. Das Vehikel: die besten ETFs der Zukunft. BÖRSE ONLINE hat sich auf die Suche gemacht und dabei fundamentale und technische Filter für die Auswahl angewandt.



Filter Nummer 1: eine Studie von McKinsey. Die renommierte Unternehmensberatung hat im Juli ihren „Technology Trends Outlook Report“ veröffentlicht. Auf rund 100 Seiten analysieren die Experten dabei detailliert die Wachstumsfelder der Zukunft. KI, Robotik, Virtual und Augmented Reality, New Mobility, Cybersecurity, Cloud-Computing, Biotech, Internet der Dinge und Blockchain — neun Themenfelder, in denen wir uns auf die Suche nach den besten ETFs gemacht haben.

Filter Nummer 2: Tipranks. Tipranks ist ein kostenpflichtiger amerikanischer Analysedienst. Das Research-Haus sammelt die Aktienempfehlungen von fast 100.000 Wall-Street-Experten ein. Mithilfe eines Algorithmus erstellt es daraus Ranglisten, Kursziele, Volatilitätskennzahlen, Fundamentalkennzahlen und noch vieles mehr. Über Tipranks ist es möglich, die ETFs aus den neun Branchen mit den höchsten Kurszielen auszuwählen. Dabei errechnen sich die Kursziele der ETFs aus der gewichteten Summe der Kursziele der im ETF enthaltenen Aktien.



Filter Nummer 3: Da das damit verbundene Risiko eine entscheidende Rolle spielt, haben wir zusätzlich eine weitere Kennzahl herangezogen: das Beta. Das Beta misst, wie stark eine Aktie oder ein ETF im Vergleich zum entsprechenden Branchenindex schwankt. (…)



Als Filter Nummer 4 haben wir den sogenannten Smart Score herangezogen. Der Smart Score bewertet die in einem ETF enthaltenen Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien auf einer Skala von eins bis zehn. (…) Erzielt eine Aktie oder ein ETF einen Score von eins bis drei, gelten sie als „Underperformer“. Vier bis sieben bedeutet „Neutral“. Aktien und ETFs mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich in der Skala von Tipranks als „Outperformer“.

In nur vier Jahren 150 Prozent Gewinn

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Acht von neun ETFs haben einen Smart Score von zehn. Vier von neun ETFs haben ein Beta unter eins, schwanken also weniger als der Branchenindex. Die Kursziele der Analysten für die ETFs liegen zwischen 34 und 250 Prozent.



Und die Performance der Vergangenheit?

Der am breitesten über alle Branchen gestreute ETF brachte seit der Auflegung im Dezember 2019 einen Gewinn von 150 Prozent — und das in nur vier Jahren. Hochgerechnet auf zehn Jahre würden bei gleicher Rendite aus 10.000 Euro insgesamt 100.000 Euro. Lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, welche ETFs wir als beste ETFs der Zukunft identifizieren konnten - am besten noch heute digital, bevor das Heft im Handel erscheint!



Weitere Themen im Heft:

Neuer Stoff für die Gerüchteküche

Dieser Kupferkonzern reduzierte jüngst seine Prognosen trotz guter Konjunktur für die Branche. Nun befeuert der Einstieg eines Großinvestors wieder Übernahmespekulationen (S.26)



Prognose erhöht, Aktienkurs läuft

Bei diesem Dienstleister für die Energiebranche läuft es mittlerweile hervorragend. Umsatz und Profitabilität klettern. Der Aktienkurs schnellt in die Höhe, ein Ende ist nicht in Sicht (S.28)



50 Prozent Kurschance

Diese Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt. Der Hersteller von Lautsprecherboxen für Kinder ist operativ auf Wachstumskurs (S.29)



Der richtige Moment zum Einsteigen

Nach der Pandemie stürzten die Kurse der Plattformfirmen ab. Die Zeit für ein Comeback ist jetzt reif! (S.34)



Eine elektrifizierende Aktie

In einer jahrelangen Schrumpfkur wurde dieser Konzern auf Profitabilität getrimmt. Das funktioniert. Jetzt geht der neue Chef wieder auf Einkaufstour (S.38)

