Künstliche Intelligenz (KI) – das ist nichts Neues – überflügelt die Menschen bereits in mancher Hinsicht. Besonders auf strategischem und mathematischem Gebiet ist sie weitaus stärker und schneller. In nahezu allen Lebensbereichen hat KI somit das Potenzial, den Alltag zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

KI begegnet uns täglich und oft kommen wir mit der Technologie in Berührung, ohne darüber nachzudenken oder es gar zu wissen. So lassen wir uns von Streaminganbietern Serienempfehlungen ausspielen, nutzen Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder entsperren unsere Smartphones per Gesichtserkennung. Auch in der Sicherheitstechnik, Kriminalistik und Forensik wird Gesichtserkennung eingesetzt, um Personen eindeutig identifizieren zu können. Das Feld ist groß und Sicherheit spielt auch in der digitalen Welt mittlerweile eine immer größere Rolle.

Laut Cybersecurity Ventures soll der Welt durch Cyberattacken bis 2025 ein Schaden von 10,5 Billionen Dollar entstehen. Doch genauso schnell wie die Gefahren steigen, wachsen nicht zuletzt dank künstlicher Intelligenz auch die Lösungen: Zu den weltweit führenden Experten auf diesem Feld gehört das Unternehmen Crowdstrike. Mit seiner neuen Software Charlotte AI hat das Unternehmen einen Coup gelandet.

Während konventionelle Cybersecurity-Systeme darauf abzielen, bekannte Gefahrenquellen aufzudecken, deckt Charlotte AI potenzielle Gefahren auf, bevor sie entstehen. Die Software setzt auf der bestehenden Sicherheitssoftware CrowdStrike Falcon auf, die erst kürzlich in Kooperation mit Amazon Web Services (AWS) um eine neue Cloud-Komponente erweitert wurde. Vergangenes Jahr wurde Crowdstrike vom Marktforschungsunternehmen Gartner zum dritten Mal in Folge zu den Leadern unter den Endgeräteschutz-Plattformen ausgezeichnet, Microsoft schaffte es auf Platz 1.

KI-Booster für Ihr Depot

Profitieren auch Sie von dem großen Potenzial des Megamarkts künstliche Intelligenz. Die Technologie ist längst nicht mehr nur im Tech-Bereich zu finden, sondern ein ernst zu nehmender Wettbewerbsfaktor für viele Bereiche der Wirtschaft. Bis Ende 2022 wurde weltweit eine sechsstellige Zahl an KI-Patenten angemeldet. Aktuelle Studien zeigen überdies, dass künstliche Intelligenz einen enormen Einfluss auf das weltweite Bruttoinlandsprodukt haben wird. Bis 2030 soll es nur durch den Einsatz von KI um 15,7 Billionen US-Dollar ansteigen.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat den Megatrend investierbar gemacht: Der BÖRSE ONLINE KI Index bündelt 19 attraktive Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar vom KI-Boom profitieren. Zum Index gehören unter anderem Amazon, Crowdstrike, Microsoft, Shutterstock, Nvidia und Alphabet. So setzen Sie nicht nur auf einzelne Player, sondern auf die Entwicklung des Gesamtmarktes und nehmen das große Potenzial des Megamarktes in Ihr Depot auf.

