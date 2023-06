Die Zeiten, als vegane oder vegetarische Ernährung vor allem Verzicht bedeutete, sind lange vorbei. Seit Jahren ernähren sich immer mehr Menschen fleischlos. Das eröffnet attraktive Investmentchancen

Veggie ist in: Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland verschiedenen Umfragen zufolge 7,9 Millionen Menschen ohne Fleisch und ohne Fisch ernährt. Das entsprach etwa 9,5 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der Vegetarier ist in gerade einmal sechs Jahren damit um fast die Hälfte gestiegen. Eine wichtige Triebfeder für den Megatrend ist die immer bessere Qualität. Mittlerweile gibt es eine breite Palette gesunder und gleichzeitig gut schmeckender Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis. Auch Discounter wie Aldi oder Lidl bestücken größere Regalflächen mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Veggie ist sozusagen im Mainstream angekommen.

Die internationalen Lebensmittelkonzerne schlagen sich an der Börse deutlich besser als die vergleichsweise kleinen Nischenanbieter wie Oatly oder Veganz. Die meisten von ihnen agieren mittlerweile auch mit eigenen Veggie-Marken und einem umfangreichen Angebot. Aufgrund ihrer Größe verfügen Nestlé, Danone und Co über eine ganz andere Entwicklungs- und Vertriebspower als kleine Anbieter. Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé ist schon seit 1986 mit seiner Marke Gourmet Garden auf dem Markt. Das Angebot umfasst pflanzliche Burger, Hack, Würstchen oder auch vegetarische Ei- und Thunfischalternativen. Bei den herkömmlichen Marken finden Sie ebenfalls vegetarische und vegane Produkte wie beispielsweise Eis von Mövenpick oder Pizza von Wagner.

Insgesamt läuft es bei Nestlé rund. Der Umsatz stieg im ersten Quartal trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds und der Inflation um 5,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Schweizer Franken. Das Wachstum gelang dem Konzern vor allem dadurch, dass deutlich höhere Preise durchgesetzt wurden. Von den großen Lebensmittelkonzernen ist Nestlé am höchsten bewertet. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat neben Nestlé vier weitere Lebensmittelaktien mit Veggie-Power recherchiert. Welche das sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

