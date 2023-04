Die Bullen sind los und lassen sich kaum bremsen. Weil einige Werte immer noch am Boden liegen und die Risikobereitschaft der Anleger größer wird, suchte BÖRSE ONLINE heiße Aktien aus Deutschland wie TUI, Curevac oder Fresenius mit hohem Kurspotenzial heraus.

Der Bulle schnaubt und stampft, und zwar gewaltig. Dem Bären zeigt er aktuell die Hörner. Schier unaufhaltsam strebt der Deutsche Aktienindex seinem Allzeithoch entgegen. Mittlerweile kletterte das Leitbarometer in diesem Jahr bereits um rund 13 Prozent. Doch was hat sich in den vergangenen Wochen getan, dass Anleger derart positiv gestimmt sind und ihr Geld verstärkt in den heimischen Aktienmarkt investieren?

Deswegen haben Aktien jetzt viel Kurspotenzial

Vor allem ist es die Hoffnung auf eine baldige Zinswende. Investoren setzen auf eine erste Pause zur Notenbanksitzung in den USA Anfang Mai. Dagegen steht immer noch die Furcht vor einer Rezession.

Der Kampf zwischen Hausse oder Baisse ist zwar letztlich noch nicht entschieden, doch egal, wie er ausgeht: Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum, solche, bei denen es Sondereffekte gibt, oder solche, deren Bewertungen ungerechtfertigterweise deutlich unter dem Durchschnitt liegen, sollten mittelfristig ohnehin profitieren. BÖRSE ONLINE hat sich auf Spurensuche begeben und anhand dieser Kriterien verschiedene Unternehmen herausgefiltert, die besonders hohe Kurschancen aufweisen. Dabei wurden auch Studien von Analysten, etwa aus den Häusern Berenberg und Warburg, ausgewertet.

TUI, Curevac, Fresenius und mehr

Klar ist, dass der Risikoappetit wieder etwas gestiegen ist. Das sogenannte Stockpicking, also die Suche nach interessanten Einzeltiteln, rückt im aktuellen Marktumfeld wieder in den Vordergrund. Denn trotz kräftigem Scharren der Bullen gibt es Unternehmen, deren Kurse zu stark zurückgekommen sind oder noch gar nicht angezogen haben. Dafür gibt es auch Gründe: So trafen einige die gestiegenen Energiekosten hart, andere investierten viel Geld, was sich dann durch die gestiegenen Zinsen wiederum negativ auf den Kapitaldienst auswirkt. Und letztlich gibt es auch Firmen in Branchen, die aktuell nicht angesagt sind. Doch genau dann, wenn es diese Unwägbarkeiten gibt, das Geschäftsmodell und die Bilanzen jedoch passen, lohnt sich ein genauer Blick. Letztlich ausgewählt wurden Werte, die ein Kurspotenzial von mindestens 30 Prozent aufweisen. Darunter sind jedoch auch Werte, bei denen die Redaktion davon ausgeht, dass sie sich innerhalb von zwölf Monaten verdoppeln könnten.

Welche Aktien jetzt bis zu 100 Prozent Kurspotenzial bieten, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Suche nach dem Dreh

Dieser Kunststoffhersteller schlägt sich dank Einsparungen besser als erwartet. Warum die Aktie jetzt wieder interessant wird (S.32)

Wundermittel Wasserstoff

Bald könnte ein größerer Börsengang der Branche in Deutschland anstehen. Noch immer gilt für Investments in den Sektor: Es gibt große Risiken, aber auch große Chancen (S.36)

Dividendenadel zum Vorzugspreis

Der Pharma- und Konsumgüterkonzern ist besser als erwartet in das neue Jahr gestartet. Warum das Management trotz eines ungelösten Rechtsstreits optimistisch die Ziele anhebt (S.40)

Prall gefüllte Auftragsbücher

Wegen fallender Ölpreise haben die Börsianer den vermeintlich norwegischen Dienstleister in Sippenhaft genommen. Doch das luxemburgisch-britische Schifffahrtsunternehmen wird unterschätzt (S.42)

Neue Lust auf Lachs

Die weltweite Nachfrage nach Fischprodukten steigt, besonders bei Lachs aus der Zucht. Doch politische Unsicherheiten ließen 2022 die Kurse der Lachszüchter einbrechen. Längst ist es Zeit für ein Comeback der Aktien aus der Fischzuchtbranche (S.44)

BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im BÖRSE ONLINE Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung.

Unser Angebot: 12 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE für 45,00 Euro anstatt regulär 64,80 Euro.

Zum Kennenlern-Abo von BÖRSE ONLINE