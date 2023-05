Die Unternehmensanleihe ist gefragt. Mit einem Abstauberlimit können Anleger aber noch zuschlagen und mehr als vier Prozent Zinsen kassieren.

Start geglückt: Seit etwa zwei Wochen wird die erste Unternehmensanleihe der Porsche Automobil Holding SE an den deutschen Börsen sowie Handelsplätzen wie Gettex und Tradegate gehandelt. Zum Start gingen für die 750 Millionen Euro schwere Anleihe insgesamt Orders in Höhe von mehr als 5,35 Milliarden Euro ein! Und auch nach Aufnahme des regulären Handels sind die Umsätze verhältnismäßig hoch. An der Börse Frankfurt etwa gehört die Anleihe regelmäßig zu den Top Ten der meistgehandelten Bonds.

Das Papier ist also sehr gefragt. Was sicherlich auch am Zinskupon liegt. Denn der fällt mit 4,5 Prozent für die nächsten fünf Jahre recht großzügig aus. Das Papier ist zudem in Anteile von je 1.000 Euro gestückelt und damit gerade auch für Privat- und Kleinanleger gut handelbar.

Um welche Unternehmensanleihe es sich genau handelt, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

