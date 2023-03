Der Vermögensverwalter Scalable Capital bietet eine neue Zinsstrategie an. Damit können Anleger sogar mehr Zinsen einstreiche, als aktuell mit dem Tagesgeld.



Die von Scalable Capital neu vorgestellte Anlagestrategie “ZinsInvest” zielt auf eine Rendite von 3,5 Prozent pro Jahr ab. „Das Portfolio investiert in kurzlaufende, relativ schwankungsarme Anleihen-ETFs sowie Geldmarkt-ETFs. Der Fokus liegt dabei auf einer breit gestreuten Anlage in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (sog. Investment Grade Rating)", erläutert der digitale Vermögensverwalter. Und weiter: „Damit liegt die Zielrendite über den Erträgen der gängigen Tagesgeldangebote.“



Übrigens: Hier gibt es den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich



In der Tat liegen die Höchstsätze beim Tagesgeld derzeit bei 2,5 Prozent. Aber: Mit einem Tagesgeldkonto ist „ZinsInvest“ nur bedingt vergleichbar. Zum einen unterliegen Anleihen, wie sie sich in „ZinsInvest“ finden, Kursschwankungen, ein Tagesgeldkonto nicht. Entsprechend kann auch die Rendite schwanken. Zum anderen sind Tagesgeldkonten meist kostenlos, „ZinsInvest“ dagegen nicht: „Die Gesamtkosten pro Jahr betragen 0,93 Prozent und wirken sich renditemindernd aus. Sie setzen sich aus den Produktkosten (0,18 Prozent) und den Kosten für die Vermögensverwaltung sowie dem Handel (0,75 Prozent) zusammen“, so Scalable. Zieht man die Kosten von der beabsichtigten Zielrendite ab, landet man ungefähr bei den derzeitigen Höchstzinsen für Tagesgeldkonten.



