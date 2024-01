Siemens will erste Angebote für seine Getriebesparte einholen. Auch ein weiterer Bereich könnte noch in diesem Geschäftsjahr verkauft werden.

Der Technologiekonzern will schlanker werden. Zum einen will sich Siemens auf die Kernaktivitäten Digital Industries, Infrastruktur und Bahntechnik konzentrieren. Zum anderen fordern Investoren schon lange eine Fokussierung auf das Kerngeschäft, um die Aktie vom sogenannten Konglomeratsabschlag zu befreien. Nun macht der Konzern den ersten Schritt.

Die Großgetriebesparte Innomotics, der größte verbliebene Bestandteil des Firmenportfolios, den das Unternehmen nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, soll verkauft werden. Für die Sparte, die unter anderem elektrische Antriebssysteme fertigt, die in Baggern verbaut werden, sollen Insidern zufolge Ende Februar erste Angebote eingeholt werden. Siemens pocht dabei auf einen Verkaufserlös von mehr als drei Milliarden Euro. Der Deal soll noch bis September abgeschlossen werden. Parallel dazu bereitet der Konzern einen Börsengang der Sparte vor, falls die Angebote zu niedrig ausfallen.

Healthineers-Anteile stehen zur Debatte

Anfang 2022 hatte der DAX-Konzern bereits seine Post- und Paketautomatisierungssparte verkauft. Und es zeichnet sich bereits eine weitere Veräußerung ab. 2023 ist der Verkaufsprozess für die Sparte mit Gepäcksortiermaschinen gestartet worden. Ein Abschluss der Verhandlungen ist ebenfalls noch bis September möglich. Laut Insidern könnte auch eine Reduzierung der Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers zur Diskussion stehen. Aktuell hält Siemens noch rund 75 Prozent der Anteile. Was das für den Konzern bedeuten würde und welches Potenzial die Aktie hat, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

