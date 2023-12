Bei 4 in diesem Jahr eingebrochenen Aktien kann man noch einmal mit deutlichem Puffer agieren. Bis kommenden September ergeben sich Gewinnchancen von 17 bis 19 Prozent.

Trotz der jüngsten massiven Rally an den Aktienmärkten gibt es auf dem heimischen Kurszettel immer noch einige Indexwerte, die mit ihrer Performance so gar nicht zu gefallen wissen. Wir haben 4 dieser Werte herausgesucht und steigen mithilfe von Discountstrukturen noch einmal mit einem deutlichen Rabatt ein.

Ein solcher scheint bei der sich fast schon im freien Fall befindenden Aktie von Hellofresh auch notwendig. Diese stürzte seit Mitte September von etwa 4 auf 14 Euro ab und stabilisierte sich dort zunächst. Das Hellofresh-Discountzertifikat ist für 11,37 Euro und damit auch noch deutlich unter der nächsten, um 12,50 Euro liegenden Unterstützungszone zu haben. Notiert der Basiswert am 20. September 2024 bei mindestens 13,50 Euro, was seit Mitte Oktober 2019 durchgängig der Fall war, dann steigt das Zertifikat um 19 Prozent.

Ebenfalls 19 Prozent sind mit einem Siemens Energy Discount-Zertifikat drin, wenn die Aktie am Bewertungstag bei mindestens 9,50 Euro steht, was nach der jüngsten Erholung sehr realistisch erscheint. Auf welche Zertifikate Sie genau setzen sollten und welche 2 weiteren Werte von BÖRSE-ONLINE-Redakteur Stefan Mayriedl empfohlen werden, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Derivate-Experte Mayriedl hat bereits bewiesen, dass seine Strategie aufgeht: Einige seiner Investments haben binnen kürzester Zeit zweistellige Renditen erzielt. So hatte beispielsweise die Tesla-Aktie Mitte Dezember 2022 ein Verkaufssignal gesendet, als eine langfristige Fibonacci-Marke durchbrochen wurde. Mit einem Tesla-Capped-Put war es ihm möglich, 45 Prozent Rendite in nur 14 Tagen zu erwirtschaften.

Laut Stefan Mayriedl gibt es keine falsche Marktlage – in jeder Börsensituation kann durch den geschickten Einsatz von Bonus-Cap-Zertifikaten, Capped-Optionsscheinen und Inline-Optionsscheinen Profit gemacht werden. Dies zeigt er auch in seinem Börsendienst Die Derivate-Strategie.

Der Börsendienst von Stefan Mayriedl erscheint alle zwei Wochen als ausführlicher PDF-Report mit den aktuellsten Empfehlungen. Hinzu kommen eine DAX-Chartanalyse mit maßgeschneiderter Anlageidee, drei aktuelle Top-Picks und E-Mail-Updates zu bisherigen Empfehlungen. Kern der Derivate-Strategie ist dabei das 20.000-Euro-Derivate-Echtgeld-Depot, über dessen Entwicklung Stefan Mayriedl auch per E-Mail oder SMS informiert.

