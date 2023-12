Dieser Zulieferkonzern will seine große Automotive-Sparte behalten und profitabler machen. Dass zudem die Kapitalrenditen aller Sparten stärker zulegen sollen, kommt gut an. Genauso potenziell höhere Dividenden.

Der vom Aufsichtsratschef erwogene radikale Plan, das derzeit angeschlagene Automotive-Geschäft vom Unternehmen abzuspalten, ist bis auf Weiteres vom Tisch. Die Idee war, sich künftig auf das sehr profitable Reifengeschäft und Kunden aus Industrien außerhalb der Autowelt zu fokussieren. Nun wird der Konzern jedoch auch weiterhin aus den 3 Geschäftsfeldern Reifen, Industrie und Automotive bestehen.

Automotive erreicht laut dem Vorstandschef zwar aktuell die gewünschten Zielvorgaben, er erhoffe sich jedoch hier, in den nächsten 2 bis 3 Jahren „ein großes Wachstumspotenzial“ zu heben. Deswegen bleibe Automotive ein Teil des Unternehmens.

Schneller Erfolg als Lektion

Das Festhalten an der Automotive-Sparte dürfte auch eine Lektion aus dem überraschend schnellen Erfolg im September 2021 sein: Der Konzern brachte die damals defizitäre Antriebssparte als Spin-off an die Börse, richtete das Geschäft zügig auf Elektromobilität aus und lenkte das Unternehmen damit in Rekordzeit in die Erfolgsspur. Wenn es nun gelingt, bei Automotive ein ebenso großes Wachstumspotenzial zu heben, bleibt der Erfolg komplett unter dem eigenen Dach und wird dem Konzern neuen Glanz bringen.

Der Aktienkurs legte trotz Absage der Abspaltungsmaßnahme weiter zu und das Unternehmen erhöhte für alle Bereiche die Renditeziele auf das eingesetzte Kapital (ROCE): bei Automotive von zuvor mehr als 15 Prozent auf 20, bei Reifen von 20 Prozent auf 23, bei Industrie 22 statt 20 Prozent. Aktionäre können zudem auf mehr Dividende hoffen: Die Ausschüttung soll auf 20 bis 40 statt bisher auf 15 bis 30 Prozent des Nettoergebnisses angehoben werden. Um welchen Zulieferkonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

