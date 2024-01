Gute Nachrichten gibt es selten, doch hier ist eine: Im Supermarkt könnte bald alles wieder billiger werden. Was dahintersteckt und was Verbraucher jetzt wissen müssen:

Eigentlich standen die Zeichen in Deutschland für 2024 auf einer weiteren Inflationswelle – die bisherige Entwicklung lässt aber annehmen: Das Gegenteil könnte der Fall sein. Denn tatsächlich werden gerade jetzt viele Produkte im Supermarkt, in Möbelhäusern & Co. wieder günstiger. Das steckt dahinter:

Warum es im Supermarkt endlich wieder billiger wird

Durch erhöhte LKW-Steuern, steigende Co2-Abgaben usw. prognostizierten einige Ökonomen in Deutschland für das neue Jahr eine weitere Welle der Inflation. Allerdings hat die Entwicklung bei den Rohstoffen eine erneute Teuerung deutlich ausgebremst. Jetzt könnte es sogar zu sinkenden Preisen kommen.

Denn mehrere Faktoren deuten auf sinkende Preise hin:

1. Branchenexperte wie Walmart CEO McMillon sprachen bereits vor Monaten von deflationären Tendenzen, speziell aufgrund sinkender Rohstoffpreise.

2. Die Preise für Öl, Benzin etc. sind seitdem nochmals deutlich gefallen und senken die Kosten der Produzenten sowie Anbieter.

3. Der Konsum der Verbraucher geht wegen hoher Ausgaben in vielen Bereichen zurück, sodass Anbieter nun Preise senken, um wieder Kunden anzulocken. Dies wird zuletzt an vielen Werbeaktionen deutlich.

4. Die Preise im Großhandel, sind speziell in Deutschland, erneut abgesunken.

Mehr Geld auf dem Konto – das sollten Sie tun

Zumindest die Aussichten sind also deutlich verbessert und deflationäre Tendenzen dürften vielen Verbrauchern helfen. Allerdings sollten Sie mit wieder etwas mehr Geld auf dem Konto erwägen, ob es sinnvoll ist, das frei gewordene Kapital für den Konsum auszugeben. Denn die Wahrheit ist: in Zukunft werden die Preise von Lebensmitteln langfristig weiter steigen und gerade im Alter kann das ohne entsprechende Rücklagen zu einigen Problemen führen. Darum könnte es jetzt an der Zeit sein Geld langfristig anzulegen, um sich später mit einem entsprechenden Vermögenspolster keine Sorgen mehr machen zu müssen.

