Der Name ist Programm: In seinem neuen Buch „Wie man an Aktienmärkten Geld verdient“ zeigt der bekannte Börsenexperte Michael Sincere erprobte Strategien für fortgeschrittene Anleger. Von der Suche nach Gewinner-Aktien über technische Indikatoren bis zu Trading-Strategien mit hohem Risiko – Michael Sincere versorgt fortgeschrittene Anleger mit dem nötigen Know-how und den dazu passenden Strategien.

Michael Sincere setzt dort an, wo Anlegern ein Fragezeichen im Gesicht steht: bei der Wahl der richtigen Börsenstrategie. Sollen es lieber kurzfristige Gewinne oder langfristiger Vermögensaufbau sein? Traden Sie Tag für Tag oder warten Sie auf Kurslücken? Sincere weiß Rat. Er ist einer der bekanntesten Börsenexperten und tritt regelmäßig bei CNBC und ABC auf, um Anlegern wie Ihnen bei genau diesen Entscheidungen zu helfen. Sein neues Buch „Wie man an Aktienmärkten Geld verdient“ bietet Ihnen daher nicht nur das nötige Know-how, sondern auch die passenden Strategien.

Sincere: „Niemand hat behauptet, dass es einfach ist, Gewinne zu erzielen, aber ich werde Ihnen erklären, wie man es schaffen kann. Wie Sie ebenfalls feststellen werden, gibt es überall potenzielle Gewinner. Der Schlüssel liegt darin, die Spreu vom Weizen zu trennen, sprich die Gewinner von den Verlierern.“ Lesen Sie in „Wie man an Aktienmärkten Geld verdient“:

• Die Kunst des Kaufens: So finden Sie echte Gewinner-Aktien

• Technische Indikatoren und Oszillatoren: Wie Sie den gleitenden Durchschnitt für Ihre Aktienanalyse nutzen können

• Trend- und Momentum-Strategien: The trend is your friend – so geht es richtig!

• Hohe Risiken und hohe Gewinne: So traden Sie Kryptowährungen und Pennystocks

• Korrekturen, Crashs und Börsenmärkte: Was Sie in einer Baisse wirklich erwarten müssen

