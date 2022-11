Seit Wochen zieht die Börse wegen niedriger Inflationsrate steil nach oben, doch trotzdem liegt die Teuerungsrate noch bei über sieben Prozent. Was, wenn die Inflation weiterhin so hoch bleibt? Und was können Anleger dann dagegen tun? Von Johann Werther

Die Inflationsraten sind es, die seit Monaten das Geschehen an den Börsen bestimmen. Eine kürzliche unerwartete Absenkung der Teuerungsrate, hat zu einer massiven Rallye in allen Indizes geführt. Doch was, wenn die Inflation nicht weiter nach unten geht? Ist das Zwei-Prozent-Ziel der FED überhaupt realistisch?

Sollte die FED nämlich noch weiter die Zinsen anheben müssen, so dürfte dies einen fatalen Crash an den Märkten auslösen. Aktuell ist ein Niveau von fünf Prozent eingepreist, welches sich schnell wieder nach unten absenken soll. Eine dauerhafte Inflation hätte allerdings zur Folge, dass wir möglicherweise langfristige Zinsen deutlich oberhalb dieser Marke sehen, was riesiges Downsidepotenzial für die Märkte mit sich bringen würde.

Fondsmanager und Milliardär Bill Ackmann ist sich sicher

Ähnlich sieht das der bekannte Fondsmanager Bill Ackman, welcher mit seiner Gesellschaft Pershing Square Capital Management mehr als 18 Milliarden an Geldern verwaltet, obwohl er einst mit 54 Millionen gestartet war. Berühmt wurde Ackman vor allem durch seine Wette auf die Corona-Krise, in der er mehr als 2,5 Milliarden Dollar verdiente.

Und auch jetzt sieht der begabte Investor schlechte Zeichen für die Märkte aufkommen. Vor allem die Lieferketten bereiten ihm Grund zur Sorge. Nicht etwa weil diese weiterhin verstopft bleiben, sondern weil diese für Ackman ein Inflationstreiber sind. Immerhin erleben wir, wie immer mehr Firmen Produktion und Kundenbeziehungen ins Inland verlagern, weswegen die Kosten automatisch steigen.

Auch sieht Ackman andere Risiken wie die Energiekrise, steigende Löhne etc. Deswegen ist er sich sicher, dass die FED nicht allzu schnell wieder zum alten Niveau von zwei Prozent zurückkehren kann. Und tatsächlich dauert es im historischen Durchschnitt zwischen fünf und zehn Jahren, bis eine einmal über zehn Prozent gestiegene Inflation wieder ihr altes Niveau erreicht.

So schützen Anleger sich gegen eine anhaltend hohe Inflation

Aber was können Anleger tun, um sich gegen eine solche Inflation zu schützen? Schaut man in das Portfolio des Fondsmanagers Bill Ackman so wird deutlich, dass seine Top-Positionen vor allem amerikanische Fast-Food-Ketten mit starken Marken sind. Und tatsächlich könnten diese ein guter Schutz wegen einer loyalen Kundschaft sein.

Allgemein müssten sich aber Anleger in hochinflationären Zeiten mehr auf die Bereiche Basiskonsum und Energie fokussieren und können froh sein, wenn sie die Inflation überhaupt ausgleichen. Wie schon die 70er-Jahre gezeigt haben, kann es ein ganzes Jahrzehnt dauern, bis eine von Inflation und hohen Rohstoffpreisen getriebene Wirtschaft wieder nach oben findet.