Ray Dalio zählt zu den erfolgreichsten Investoren der Welt – und will diesen Erfolg nicht nur für sich behalten. Jüngst verriet er vier Weisheiten, mit denen Sie sofort erfolgreicher werden

Ray Dalio (74) ist einer der bekanntesten Investoren der Welt. In den 1970er Jahren gründete er Bridgewater Associates, der heute als einer der größten Hedgefonds der Welt gilt. Doch der Milliardär hält nichts davon, seine Erfolgsgeheimnisse und Strategien nur für sich zu verwenden. Auf seinen Social Media Plattformen gibt er regelmäßig Einblicke in seine Strategie und seine Gedanken.

Jüngst veröffentlichte er auf LinkedIn vier Prinzipien, von denen er sagt, dass sie ihn erfolgreicher gemacht haben.

Diese vier Prinzipien haben Milliardär Ray Dalio erfolgreicher gemacht

„Viele von Ihnen haben mich gefragt, wie man sich selbst besser verstehen kann und wie man das nutzen kann, um erfolgreicher zu werden.“, schreibt er in seinem jüngsten Post auf LinkedIn. „Daher möchte ich Ihnen eine Liste von Prinzipien vorstellen, die mir im Laufe der Jahre geholfen haben.“

Grundsätze, wie Sie Ihr Wissen über sich selbst nutzen können, um im Leben Erfolgreicher zu sein:

o Verstehen Sie die Macht, die sich aus dem Wissen ergibt, wie Sie und andere veranlagt sind.

o Denken Sie daran, dass Menschen sehr unterschiedlich gebaut sind und dass unterschiedliche Sicht- und Denkweisen Sie für unterschiedliche Aufgaben geeignet machen.

o Erfolgreiche Menschen sind diejenigen, die über sich selbst hinauswachsen können, um die Dinge objektiv zu sehen und diese Dinge zu steuern, um Veränderungen zu gestalten.

o Wir werden mit Eigenschaften geboren, die uns sowohl helfen als auch schaden können, je nachdem, wie sie eingesetzt werden.

Weitere Weisheiten von Ray Dalio, um das Meiste aus sich herauszuholen

Doch hier hörte Ray Dalios Ratschlag noch nicht auf. Auch in weiteren Posts fand er deutliche Worte:

„Sie müssen bereit sein, Dinge auf die Art und Weise zu tun, die Sie für die beste halten - und offen über das Feedback zu reflektieren, das unweigerlich kommt, wenn Sie so vorgehen.“, schrieb er. „Wenn Sie lernen, radikal transparent zu sein, ist das wie das Sprechen in der Öffentlichkeit: Anfangs ist es unangenehm, aber je öfter man es tut, desto wohler fühlt man sich dabei. Das gilt auch für mich. Ich empfinde es zum Beispiel immer noch instinktiv als unangenehm, so radikal transparent zu sein, wie ich es in diesem Buch tue, weil ich persönliches Material der Öffentlichkeit preisgebe, das Aufmerksamkeit und Kritik auf sich ziehen wird. Doch ich tue es, weil ich gelernt habe, dass es das Beste ist, und ich würde mich nicht gut fühlen, wenn ich mich von meinen Ängsten abhalten ließe. Mit anderen Worten: Ich habe die positiven Auswirkungen radikaler Transparenz schon so lange erlebt, dass es mir jetzt unangenehm ist, nicht so zu sein.“

Und: „Das hat mir nicht nur die Freiheit gegeben, ich selbst zu sein, sondern es hat mir auch ermöglicht, andere zu verstehen und dass sie mich verstehen, was viel effizienter und angenehmer ist, als dieses Verständnis nicht zu haben. Stellen Sie sich vor, wie viele Missverständnisse es weniger gäbe und wie viel effizienter die Welt wäre - und wie viel näher wir alle der Wahrheit kämen -, wenn die Menschen ihre Meinung nicht verstecken, sondern offen mitteilen würden. Ich spreche nicht von jedermanns ganz persönlichen Geheimnissen, sondern von den Meinungen der Menschen übereinander und darüber, wie die Welt funktioniert. Wie Sie sehen werden, habe ich aus erster Hand erfahren, wie sehr diese Art von radikaler Wahrheit und Transparenz meine Entscheidungsfindung und meine Beziehungen verbessern kann. Wann immer ich also vor der Wahl stehe, ist es mein Instinkt, transparent zu sein. Ich praktiziere das als Disziplin und empfehle Ihnen, das Gleiche zu tun.“

