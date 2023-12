Nicht einmal Milliardäre sind perfekt. Einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, Ray Dalio, sieht Fehler aber als etwas Gutes und verrät, wie Sie von Ihnen am Ende sogar profitieren können

Ray Dalio (74) zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Investoren der Welt. Sein Lebenswerk: Bridgewater Associates, das er in den 1970er Jahren gründete. Der Hedgefonds zählt heute zu den größten und am meisten beachteten der Welt.

Laut Forbes hat Dalio ein Vermögen von rund 15,4 Milliarden Dollar. Wie schafft man es, so erfolgreich zu werden, wie dieser Milliardär? Die gute Nachricht: Ray Dalio behält seine Erfolgsgeheimnisse nicht für sich. Im Gegenteil: Auf seinen Social-Media-Plattformen verrät er regelmäßig seine Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Leben.

Doch im Leben gibt es nicht nur Erfolg: Auch Rückschläge zählen dazu. Laut Dalio kann man diese jedoch für sich nutzen.

Acht Tipps von Ray Dalio, wie Sie Ihre Fehler für sich nutzen

"Viele von Ihnen haben mir gesagt, dass Sie daran interessiert sind, Ihre Fehler zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln, daher teile ich hier meine Grundsätze für das Lernen aus Fehlern.", schreibt Ray Dalio auf einem Beitrag bei LinkedIn.

Prinzipien, wenn man das Gefühl hat, zu versagen

1. Fühlen Sie sich nicht schlecht wegen Ihrer Fehler oder der Fehler anderer. Lieben Sie sie!

2. Erkennen Sie an, dass Fehler ein natürlicher Teil des evolutionären Prozesses sind.

3. Lehren und verstärken Sie die Vorzüge des fehlerbasierten Lernens.

4. Seien Sie selbstreflektierend und sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter selbstreflektierend sind.

5. Schaffen Sie eine Kultur, in der es in Ordnung ist, Fehler zu machen, und in der es nicht akzeptabel ist, nicht aus ihnen zu lernen.

6. Beobachten Sie die Muster von Fehlern, um festzustellen, ob sie das Ergebnis von Schwächen sind.

7. Schmerz + Reflexion = Fortschritt.

8. Schaffen Sie bei Bedarf Leitplanken - und denken Sie daran, dass es besser ist, gar keine Leitplanken zu schaffen.

9. Diagnostizieren Sie Probleme, um ihre Ursachen zu finden.

LinkedIn Ray Dalio Ray Dalios Prinzipien bei Fehlern

