Die Aktie dieses Satellitenbetreibers war in den vergangenen 20 Jahren ein Minusgeschäft. Doch nun zeichnet sich eine Trendwende ab. Drei Kurshebel bringen 50 Prozent Kurspotenzial

Die Übertragung von bewegten Bildern ist das klassische Brot- und Buttergeschäft für Satellitenbetreiber. Doch das schwächelt seit einiger Zeit. Entsprechend verhalten ist auch die Geschäftsentwicklung dieses Unternehmens, mit gut 50 Festsatelliten einer der größten Betreiber weltweit: Die Erlöse und Betriebsergebnisse nehmen kontinuierlich ab. Gleichzeitig ist das Geschäft kapitalintensiv, der Bau und Start der Flugkörper kostet eine Stange Geld. Entsprechend hoch ist die Verschuldung. Der Konzern steht netto mit rund 3,3 Milliarden Euro in der Kreide.

Hohe Schulden und fallende Ergebnisse ist eine Kombination, die dem Kurs übel aufstößt. Auf Sicht von einem Jahr verlor die Aktie mehr als ein Drittel an Wert. Seit Herbst vergangenen Jahres zeichnet sich aber eine Bodenbildung ab. Die können risikobereite Anleger für eine gewagte Spekulation nutzen

Im Moment gibt es drei Katalysatoren für höhere Kurse. Der erste: operative Verbesserung. Der Weg dorthin geht über das neue Satellitensystem. Im Dezember wurden die ersten beiden Trabanten in die Umlaufbahn gebracht. In den nächsten Monaten folgen weitere. Mit der neuen Technologie sind höhere Bandbreiten in allen Regionen der Erde möglich. Auch Firmen wie Microsoft sind dabei. Der Auftragsbestand liegt schon bei mehr als einer Milliarde Dollar.

