Bisher waren das Unternehmen für die Fertigung von Kunststoff-Karosserieteilen und -tanks bekannt. Ein Joint Venture mit der chinesischen Shenergy Group ändert das. Die Aussichten sind vielversprechend.

Schon mal von dem legendären Le-Mans-Start gehört? Das war echte Action. Bis 1969 sprinteten die Fahrer über die Strecke zu ihren Autos, die vor der Boxengasse geparkt waren. Das 24-Stunden-Rennen hat seither eine Menge Innovationen erlebt, bei der 100. Auflage am 10. Juni vor allem eine bei den Antrieben: Zahlreiche Autohersteller präsentierten Brennstoffzellen-Boliden, die mit Wasserstoff angetrieben werden.

Auch ein französischer Automobilzulieferer ging mit einem Prototyp an den Start, der den Rundkurs mit null Emissionen bewältigte. Noch fuhr der Wagen außer Konkurrenz, denn seine Tanks reichen gerade mal für 45 Minuten Raserei. Doch das Unternehmen zeigte erfolgreich, was in Zukunft in Automobilen möglich ist.

Joint Venture weckt den Tiger im Tank

Waren die Franzosen bisher für die Fertigung von Kunststoff-Karosserieteilen und -tanks bekannt, ändert sich das nun durch ein Joint Venture mit der chinesischen Shenergy Group. Beide wollen Hochdruck-Wasserstoffspeicher für den Nutzfahrzeugmarkt entwickeln. Geplant ist eine jährliche Produktion von 60 000 Behältern. Und damit ist noch nicht Schluss: Der Bau der größten Wasserstofftankfabrik Europas soll weitere Auftragseingänge ermöglichen.

Schon 2022 hat das Unternehmen seinen Umsatz signifikant um 18,2 Prozent auf 9,47 Milliarden Euro gesteigert, im ersten Quartal dieses Jahres stieg er sogar um 34,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, allein die Order eines US-Autoherstellers beträgt einen ganzen Jahresumsatz, dazu kommen Verträge mit Stellantis und Ford. Bei einem KGV von 7,7 hat die Aktie mehr als den Tiger im Tank. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

