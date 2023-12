Was früher Science-Fiction war, ist heute Realität: Kaum ein Lebensbereich kommt noch ohne künstliche Intelligenz aus. Ob in Industrie, Gesundheitswesen oder Technologie – KI ist so sehr in unserem Leben angekommen, dass wir es kaum noch merken. Daraus ergeben sich aussichtsreiche Investmentmöglichkeiten. Mit dem preisgekrönten KI Index von BÖRSE ONLINE ist das Investieren in künstliche Intelligenz ganz einfach.

KI ist der neue Megamarkt an der Börse – das hat in diesem Jahr vor allem der Chatbot ChatGPT des Start-ups OpenAI unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Das hat auch Microsoft erkannt. Der Konzern ist mit seinem 13-Milliarden-Dollar-Investment und einem Anteil von 49 Prozent der größte Anteilseigner des Start-ups. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Im Wettlauf um die Technologie will sich die Alphabet-Tochter Google mit dem neuen Sprachmodell Gemini an die Spitze setzen. Das neue KI-System von Google soll ChatGPT4 in seiner Leistung übertreffen.

Gemini kann nicht nur Texte generieren, sondern auch bestimmte Probleme lösen und situationsabhängige Entscheidungen treffen. Es kann auch Informationen aus Fotos und Videos aufnehmen. Bei der Ankündigung des neuen Chatbots sagte Google-Chef Sundar Pichai, dass der Wandel, den man gerade mit der KI erlebe, der „tiefgreifendste in unserem Leben sein wird, weitaus größer als die Umstellung auf das Mobiltelefon oder auf das Internet davor“.

Amazon holt auf

Mit Q betritt nun auch Amazon die neue Ära der Chatbots und setzt dabei Microsoft und Google mächtig unter Druck. Der speziell für den Arbeitsplatz entwickelte Chatbot Q soll die Arbeitswelt revolutionieren und die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, grundlegend verändern. Q soll in der Lage sein, sich mit über 40 Systemen zu verbinden. Dazu gehören Microsoft 365, Dropbox, Salesforce und Zendesk sowie Amazons eigener S3-Datenspeicherdienst. Nutzer können auch Dokumente hochladen und Fragen stellen, während sie mit Q interagieren. Diese Innovation markiert Amazons jüngsten Vorstoß, um im Bereich der Produktivitätssoftware mit Größen wie Microsoft und Google mitzuhalten. Diese Entwicklung signalisiert ein verstärktes Engagement in der KI-Technologie.

Investieren Sie in die Zukunft

Die Tech-Riesen Microsoft, Alphabet und Amazon sind im Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE enthalten. Daneben zählen auch noch weitere attraktive Werte wie beispielsweise Nvidia, IBM und Shutterstock zum Index. Insgesamt vereint der Künstliche Intelligenz Index 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen.

Mit dem Index setzen Sie aber nicht nur auf die besten KI-Aktien, sondern auch auf den Gewinner des Publikums-Awards der ZertifikateAwards 2023/2024. Die ZertifikateAwards gelten als führende Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im deutschen Markt für strukturierte Wertpapiere.

Zum KI Index

Setzen Sie nicht nur auf einzelne Player, sondern auf die Entwicklung des Gesamtmarktes und nehmen Sie das große Potenzial des Megamarktes in Ihr Depot auf. Investieren ist denkbar einfach und funktioniert über das passende Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABV. Das Zertifikat bildet den Kursverlauf nahezu eins zu eins ab. Wer mit mehr Risiko investieren möchte, kann auf die entsprechenden Hebel-Zertifikate zurückgreifen.