Der Cloud-Spezialist hat einen Großauftrag der Bundesverwaltung eingetütet. Das Unternehmen soll eine besonders streng abgesicherte Computer-Cloud-Lösung aufbauen.

Um welches Volumen es sich handelt, ist nicht ganz klar. Die Ausschreibung des Rahmenvertrags nannte allerdings eine Obergrenze von 410 Millionen Euro. Die im SDAX notierte Aktie reagierte mit einem neuen Rekordhoch. Im Geschäftsjahr 2023 hatte das Unternehmen den Umsatz um 10,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte Ebitda wuchs um 12,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro. Die Börse ist vom Potenzial überzeugt, wie 36 Prozent Plus seit Jahresstart zeigen.

Um welchen Cloud-Spezialisten es sich handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Betongold-Fonds glanzlos

Während Aktienfonds beliebt sind, verzeichneten Immobilien- und Mischfonds laut einer Auswertung der Bundesbank zuletzt deutliche Mittelabflüsse (S.8)

Glasfaser-Ausbau: Druck steigt

Mehrere Verbände werfen der Deutschen Telekom vor, ihre Marktstellung auszunutzen, und wenden sich an die Bundesregierung (S.9)

Comeback für Verbrenner

Mit Rabatten wollen Hersteller die Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln. Weil das jedoch kaum Wirkung zeigt, schwenken die Autobauer nun um (S.10)

Airlines im Fusionsfieber

Warum Lufthansa die italienische ITA unbedingt haben will, welche EU-Hürden die Deutschen dabei überwinden müssen – und welche kurstreibenden Zusammenschlüsse in Europa noch in der Pipeline sind (S.25)

Atemberaubende Aussichten

Der nördliche Nachbar der USA bietet ein Zinsniveau von fünf Prozent, aber baldige Senkungen sind dort nicht in Sicht. Das beflügelt die Währung und macht Anleihen der höchsten Bonitätsstufe zu einer rentablen Angelegenheit (S.28)

€uro am Sonntag: Ihre Finanz-Wochenzeitung seit 1998

Zum 25-jährigen Jubiläum erstrahlt €uro am Sonntag in neuem Look und liefert allen Digitalabonnenten zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag immer samstags ab 18 Uhr ein digitales Update mit den jüngsten News sowie den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Jetzt Jubiläumsangebot sichern: Sie erhalten 8 Ausgaben zum Vorteilspreis von 25 Euro.

Bis zu 40 % sparen