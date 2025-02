Neueröffnungen lassen Umsatz und Gewinn wachsen, dazu kommen wegfallende Abschreibungen. Die Aktie hat bisher kaum reagiert, das könnte sich jedoch ändern



Den wenigsten Hotelgästen dürfte bewusst sein, dass sie, wenn sie im Hotel Königshof nächtigen, im Endeffekt bei der MHP Hotel AG zu Gast sind, die der offizielle Betreiber ist. Die MHP Hotel AG fungiert als Bindeglied zwischen Immobilieneigentümern und Hotelmarken. So ist das Unternehmen Franchisenehmer unter anderem der Hotelkette Marriott, zu der auch die Hotelmarken Le Méridien und Sheraton gehören.

Im Juni 2024, pünktlich zur Europameisterschaft, wurde das Hotel Königshof in München nach dem Abriss und Neubau eröffnet und wird im Geschäftsjahr 2025 erstmals vollständig zu Umsatz und Gewinn beitragen. Außerdem soll das Hotel Conrad, die Luxusmarke von Hilton, in Hamburg 2025 eröffnet werden. 2021 eröffnete MHP den ersten Standort unter der eigenen Premium- und Boutique-Marke Mooons, was dem Unternehmen zusätzliche Wachstumsoptionen ermöglicht. Die MHP Hotel AG wurde 2022 im Rahmen eines sogenannten Reverse IPOs an die Börse gebracht. Sämtliche Anteile der MHP GmbH wurden dabei in die Life-spot Capital AG eingebracht, die bereits im Münchner Freiverkehr notiert war. Derzeit betreibt das Unternehmen zehn Hotels unter anderem in Metropolen wie Frankfurt, Hamburg, Wien und München, zwei Projekte sind in der Pipeline. Der Fokus liegt klar auf dem Premium- und Luxussegment und auf Hotelimmobilien in bester Lage. (…)



Wie es um den Umsatz 2024 steht, wie Gewinn und Cashflow in 2025 erwartet werden und ob es eine Aussicht auf Dividendenzahlungen gibt



