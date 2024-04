Deutsche Börsenprofis wittern große Chancen für hohe Kursgewinne. Wo der Spürsinn die institutionellen Anleger gerade hintreibt



Der Höhenflug an den Börsen ist erst einmal passé. Der iranische Raketen- und Drohnenangriff auf Israel hat gezeigt, wie fragil und explosiv die Lage im Nahen Osten ist. Und weil die Region ungemein wichtig für die weltweite Erdölversorgung ist, kommen wieder Ängste vor einem stark steigenden Ölpreis auf, was der Konjunktur rasch den Stecker ziehen könnte.

Da werden schnell Erinnerungen an den Jom-Kippur-Krieg vor rund 50 Jahren wach. Damals verhängten die arabischen Ölexporteure ein Embargo gegen israelfreundliche Staaten. Es folgte eine der schwersten Wirtschaftskrisen nach dem Zweiten Weltkrieg mit hoher Inflation, schwacher Konjunktur und schnell steigender Arbeitslosigkeit.

Neben dem Nahostkonflikt machen sich aber auch wieder Zinssorgen an der Börse breit. Anders als in der Eurozone, wo die Teuerung im März auf 2,4 Prozent gesunken ist, hält sich die Inflation in den USA hartnäckig – was zur Folge hat, dass die US-Notenbank Federal Reserve Zinssenkungen erst einmal auf die lange Bank geschoben hat.

Dieses Gemisch belastet aktuell die Börse. Dennoch bieten sich große Chancen. Deutsche institutionelle Anleger – also Pensionsfonds, Family Offices, Versicherungen und Vermögensverwalter – haben dabei ein Segment ausgemacht, von dem sie sich besonders viel erwarten.

