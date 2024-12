Extrageld für Aktieninvestoren: Die höchsten, sichersten und am schnellsten wachsenden Gewinnausschüttungen mit diesen drei einfachen Strategien



Die nächste Gehaltserhöhung für Börsianer: Um mehr als vier Prozent auf den Rekord von 1,73 Billionen Dollar steigen die weltweiten Dividenden in diesem Jahr, kalkuliert die Vermögensverwaltung Janus Henderson. Der weltweite Aktienindex MSCI World wirft allerdings nur knapp zwei Prozent Dividendenrendite ab. Mit den richtigen Aktien ist deutlich mehr drin. Inklusive weiterer Gehaltserhöhungen.



Zeit ist an der Börse ein wichtiger Verbündeter. Mit Geduld werden aus unspektakulären Dividenden beachtliche Beträge. Beispiel Allianz: Wer die Aktie des Versicherers Anfang Dezember 2014 kaufte, zahlte rund 138 Euro. Die Dividende betrug damals 5,30 Euro. Macht knapp vier Prozent Dividendenrendite. Das war aber erst der Anfang. Im Schnitt um zehn Prozent hat die Allianz ihre Ausschüttung seitdem gesteigert. Zuletzt gab es 13,80 Euro. Gemessen am Einstandskurs entspricht das rund zehn Prozent Dividendenrendite. Und es soll weitergehen: Der Analystenkonsens erwartet von der Allianz zum Jahr 2027 rund 18 Euro. Das würde zum Kaufpreis 2014 auf eine Dividendenrendite von 13 Prozent hinauslaufen. Nebenbei hat sich der Kurswert bereits mehr als verdoppelt.

13 Prozent Dividendenrendite als 13. Monatsgehalt

Das klingt nicht nur schön, sondern macht das Leben einfacher. Wer nicht so lange warten will, kann auf Aktien setzen, die schon zweistellige Dividendenrenditen aufweisen. Im europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 kommt ein Dutzend Titel auf Basis der aktuellen Daten auf über zehn Prozent. Allerdings müssen Anleger bei solchen Titeln genau hinschauen. Wichtig ist, dass diese Zahlen nicht auf unrealistischen Erwartungen beruhen.



Worauf Profis setzen, was angesehene Fondsmanager dazu raten und für welche klassischen Dividendenkategorien BÖRSE ONLINE drei Strategien entwickelt hat, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Weitere Themen im Heft:

Kursrücksetzer nutzen

Dieser Chemieriese ist beim Umbau auf Kurs und lieferte gute Quartalszahlen. Warum Anleger die günstige Aktie jetzt kaufen sollten (S.26)



Auf gesundem Wachstumspfad

Dieser Hersteller von Markenarzneimitteln und Stoffen zur Nahrungsergänzung wächst auch ohne Cannabis- oder Impfstoffgeschäfte wieder. Insiderkäufe unterstützen den Aufwärtstrend (S.28)



Schnäppchen unterm Baum

Der Ausverkauf als Chance zum Einstieg? Die Redaktion hat sich unter den größten Losern umgesehen. Fünf ausgebombte Aktien mit guter Comeback-Chance im neuen Jahr (S.30)



Die Jagd auf Banken

Die Konsolidierung im europäischen Bankensektor hat sich zuletzt beschleunigt. Sechs Bankaktien, die auf den Kauflisten ganz oben stehen könnten (S.34)



Kurstreiber KI-Chip-Revolution

Starkes Wachstum, überdurchschnittliche Margen, geringes Risiko für Überkapazitäten, nur drei Anbieter: das sollte hohe Wertzuwächse liefern (S.38)

