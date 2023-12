Künstliche Intelligenz soll das weltweite Bruttoinlandsprodukt laut Studien bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt, denn auch die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Setzen Sie jetzt auf die aussichtsreichsten KI-Aktien.

Grundlage für KI-Anwendungen sind KI-Chips. Sie verfügen über Funktionen, die speziell für die KI-Nutzung entwickelt und optimiert wurden. Chiphersteller wie AMD und Nvidia buhlen derzeit um die Vorherrschaft am Markt. So hat AMD vor etwa einem Jahr erste Details zu seinem neuen KI-Chip der Linie Instinct-MI300 preisgegeben und vor einigen Tagen hat der Nvidia-Konkurrent nun alle Details dazu verraten. Die Aktie gewann daraufhin fast 10 Prozent. Der neue Chip soll laut AMD deutliche Performance-Vorteile gegenüber der Vorgängergeneration MI250 haben. Doch damit nicht genug: Auch gegenüber den H100-Chips von Nvidia lassen sich laut AMD Performance-Vorteile feststellen – beispielsweise soll die Inferenz von großen Sprachmodellen wie BLOOM 1,6-mal schneller ablaufen.

Kann AMD Nvidia vom Thron stoßen?

An der Spitze der KI-Chiphersteller steht derzeit mit knapp 90 Prozent Marktanteil Nvidia. Allein im 3. Quartal wurden laut den Marktforschern von Omdia rund eine halbe Million H100/A100-Chips verkauft. Und auch bei Nvidia steht die Zeit nicht still. Das Unternehmen stellte Mitte November den Nachfolger H200 vor. AMD bleibt zwar mit dem neuen Chip MI300 im Rennen, kann aktuell jedoch nicht an Nvidia vorbeiziehen. Da sich der Markt für KI-Beschleuniger aber laut AMD auf 400 Milliarden Dollar im Jahr 2027 vergrößern soll, dürften sich für beide Player massive Wachstumschancen ergeben.

Microsoft investiert Milliarden in die KI-Entwicklung

Zu den ersten Kunden der neuen AMD-Chips gehört beispielsweise Microsoft, welches seinen Cloud-Computing-Kunden Zugang auf den MI300X anbietet. Und auch sonst gibt der Tech-Gigant weiter Gas im Wettlauf um die Top-Positionen im Bereich künstliche Intelligenz. So ist Microsoft unter anderem Großinvestor bei der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI, deren Wert auf 80 bis 90 Milliarden Dollar geschätzt wird. Das Start-up ist auch ein Schlüsselkunde für Microsofts Cloud-Sparte Azure. Wie ernst Microsoft die Bedeutung von KI nimmt zeigt auch die schnelle und entschlossene Reaktion auf Sam Altmans kurzzeitige Entlassung bei OpenAI. Microsoft-CEO Satya Nadella bot Altman und seinem gesamten Team nach der Entlassung Arbeitsplätze an. Mit KI-Guru Altman an Bord hatte Microsofts Börsenwert daraufhin ein neues Allzeithoch erreicht und legt nun weiter zu.

Surfen Sie auf der KI-Erfolgswelle

Mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index setzen Sie nicht nur auf die besten KI-Aktien, sondern auch auf den Gewinner des Publikums-Awards der Zertifikate Awards 2023/2024. Denn: KI ist der neue Super-Markt an der Börse. Neben AMD, Nvidia und Microsoft zählen weitere attraktive Werte wie beispielsweise Alphabet, Amazon und Shutterstock zum Index. Insgesamt enthält der Aktienkorb 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen.

