Die Summe der weltweit ausgeschütteten Dividenden wächst rasant. Mit den richtigen Titeln erhalten Sie einen ordentlichen Schub für Ihr Depot. Dividendenstarke Aktien bieten Ihnen überdies die Möglichkeit auf ein passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse.

Wer einige Jahre in die richtigen Dividendenaktien investiert, wird mit schönen Erträgen belohnt. Bei der Aktienauswahl ist es wichtig, nicht nur auf die heutige Höhe der Ausschüttung zu achten, sondern auch das langfristige Dividendenwachstum im Blick zu haben. Aktien wie PepsiCo oder General Mills erhöhen ihre Dividenden seit Jahren und sorgen somit nachhaltig dafür, dass die Dividendenrendite der Aktionäre steigt. Diese Aktien versprechen neben einigen anderen Titeln auch in Zukunft eine herausragende Wertentwicklung.

Dass sich die Investition in Dividendenaktien lohnt, zeigt auch die folgende Grafik: Seit 2016 ist die Summe der weltweit gezahlten Dividenden laut Statista um fast 36 % auf 1,56 Billionen US-Dollar gestiegen. Bis auf einen Knick im Jahr 2020 während der Coronakrise erhöhten sich die Ausschüttungen jedes Jahr kontinuierlich.

Foto: Finanzen Verlag Dividenden-Stars Index BO, Grafik Statista

Die 25 globalen Dividenden-Stars

BÖRSE ONLINE hat 25 globale Dividenden-Stars in einem Index zusammengefasst. Der Globale Dividenden-Stars Index vereint Unternehmen aus 10 verschiedenen Branchen wie Pharma, Öl & Gas, Konsum, Logistik, Finanzen und mehr. In die Auswahl kamen Unternehmen, die ihre Dividende am nachhaltigsten steigern und deren Aktien in Zukunft eine herausragende Wertentwicklung versprechen. Zugunsten der besseren Performance hat BÖRSE ONLINE auf Dividendenknaller mit extrem hoher Ausschüttung verzichtet, denn oft ist bei diesen Aktien die Luft raus, sobald die Dividende bezahlt ist.

Der Ansatz, auf Aktien mit kontinuierlichen Dividendensteigerungen zu setzen, hat sich in der Rückrechnung als überlegen erwiesen: In den vergangenen 8 Jahren wäre der Index um satte 132,47 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum konnte der MSCI World nur um 89,31 Prozent steigen. In die Startaufstellung schafften es neben 21 weiteren Unternehmen der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo, der sechstgrößte Lebensmittelhersteller General Mills, der Smartwatch- und GPS-Satellitenkommunikationsproduzent Garmin und der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Die jährliche Reallokation filtert die besten Aktien für den Globale Dividenden-Stars Index heraus.

25 Dividenden-Stars: Hier geht’s zur Index-Aufstellung

Das ist Ihre Chance über den Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.

