Die Softwarefirma hat sich durch einen Firmenkauf verstärkt. Erst kam das nicht gut an, mittlerweile erwärmen sich die Investoren

Insider-Transaktionen sind immer mal einen zweiten Blick wert. Mitte Februar kaufte Mark Banfield, Vorstand der Softwarefirma Teamviewer, Aktien für fast eine Million Euro. Das Spannende daran ist, der Manager ist erst seit Februar bestellt und war zuvor der Firmenchef der US-Firma 1E. Der Kauf der Aktien zu Kursen um 12,60 Euro signalisiert wohl zwei Dinge. Zum einen sieht Banfield den Kurs offenbar als attraktiv, und er rechnet sich wohl auch aus, dass Teamviewer durch die Übernahme seiner 1E profitieren sollte. Das ist nicht abwegig. Die beiden Unternehmen können sich vielfältig ergänzen.



Teamviewer bietet einen Fernwartungszugang auf Rechner, 1E Tools zur Behebung von Problemen. 1E ist stark in den USA, dort ist Teamviewer nicht so stark. Das heißt: Es gibt Cross-Selling-Potenzial. Teamviewer kann in 1E-Regionen vordringen, 1E kann über das Teamviewer-Netzwerk für mehr Erlös pro Kunde sorgen. Besonders spannend: Im Softwaregeschäft bringen zusätzliche Erlöse mit geringem Marketingaufwand sehr hohe Gewinnmargen Richtung 90 Prozent.



