Sie wollen es auch eines Tages zu einem stattlichen Vermögen schaffen und womöglich davon leben oder ihre Rente aufbessern? Das geht ganz einfach mit dieser geheimen Reichmacherformel für die sie nicht mehr als 20 Euro am Tag brauchen.

Viele Menschen legen an der Börse an, um später ein stattliches Vermögen aufzubauen, doch dabei wissen die meisten gar nicht, wie das geht und was es dazu braucht. Wir zeigen Ihnen zu 1,5 Millionen Euro an Kapital kommen können.

Mit nur 20 Euro am Tag zu 1,5 Millionen Euro Vermögen

Denn tatsächlich ist das gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. In Wahrheit brauchen Anleger bei einem langfristigen Anlagehorizont lediglich eine Summe von 20 Euro am Tag (oder 600 Euro im Monat) zu investieren. Denn über mehrere Jahre zu 7 Prozent p.a. angelegt (historische Rendite des Aktienmarktes), ergeben sich folgende Summen:

20 Jahre: 314.379,24 Euro

30 Jahre: 736.252,50 Euro

40 Jahre: 1.584.074,89 Euro

Allerdings würde es mit der Zeit für Anleger immer einfacher werden, die 20 Euro am Tag zu sparen, wegen der Inflation und den entsprechenden Lohnsteigerungen. Dynamisiert man also jährlich die Summe der Einzahlungen ebenfalls um die zu erwartende zwei Prozent Teuerungsrate, so ergeben sich folgende Summen:

20 Jahre: 365.119,66 Euro

30 Jahre: 901.808,51 Euro

40 Jahre: 2.017.171,55 Euro

Die geheime Reichmacherformel

Dementsprechend zeigt sich eindeutig: Es braucht keine riesigen Beträge, um an der Börse ein stattliches Vermögen aufzubauen, sondern lediglich Zeit, Disziplin und ein gesundes Sparverhalten mit entsprechendem Verdienst.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie ein stattliches Vermögen aufbauen können und das mit dem beliebten MSCI World Index, dann empfehle ich einen Blick in unser aktuelles Video auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal: