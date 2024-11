Im dritten Jahresabschnitt hat der Vermittler von Ferienwohnungen gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Viele Gründe sprechen dafür, dass der Aktienkurs einen Schub erhält



Manchmal braucht es nur einen kleinen Stupser, damit Aktienkurse ins Laufen kommen. Vor allem bei Small Caps ist dies momentan so. Viele von ihnen stecken immer noch im Dornröschenschlaf und warten darauf, wachgeküsst zu werden. Eine dieser Firmen könnte dieser HotDeal sein. Der Vermittler von Ferienwohnungen kam vor etwas mehr als fünf Jahren über einen SPAC (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse — es war der erste in Deutschland. Mit kürzeren Erholungsphasen ging es mit dem Aktienkurs seitdem lediglich abwärts. Zu zehn Euro an den Markt gekommen, fiel der Aktienkurs zwischenzeitlich unter zwei Euro.



Mittlerweile hat sich der Titel wieder über dieser Marke etabliert. Im dritten Quartal 2024 hat das Unternehmen gezeigt, dass es fundamental weiter aufwärtsgeht. Ziel der Vermittlung ist es, Ferienhäuser und Reisende zusammenzubringen. Mehr als 15 Millionen hat die Website im Angebot. Von den Urlaubshungrigen werden die Angebote immer besser angenommen. (…)



Momentan befindet sich das Unternehmen in Gesprächen um Übernahme eines Wettbewerbers. Das könnte noch einmal einen Schub geben. Der Ausgang ist ungewiss. Auch kochen immer wieder Spekulationen um eine Übernahme hoch. Zwar dementierte vor Kurzem Expedia-Verwaltungsratschef Barry Diller die Übernahme seines Unternehmens durch Uber. Doch zeigen die Gerüchte, dass Unternehmen aus der Online-Reisebranche auf dem Kaufzettel stehen.



Der Aktienkurs hat deutlich Luft nach oben. Warburg sieht das Kursziel bei 6,80 Euro. BÖRSE ONLINE sieht zumindest eine Verdopplung. Lesen Sie den ganzen Artikel und um welchen Geheimtipp es sich handelt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Und das Beste: im Rahmen unserer Black Friday Deals erhalten Sie die Ausgabe mit dem Rabattcode BLACK2024 satte 20% günstiger.

Zur neuen Ausgabe

Weiter Themen im Heft:

Ein erstaunliches Comeback

Gewinnprognose und Dividende steigen. Selbst Donald Trump sorgt bei den Rheinländern für gute Laune. Warum das Potenzial dieser Aktie deutlich größer ist (S.22)



Kursfaktor: Rendite, günstig zu haben

Ein Finanzinvestor verdoppelt seinen Anteil am größten Chemikalienhändler und wird den Druck, das Geschäft profitabler zu machen, erhöhen, genau wie Logistikunternehmer Michael Kühne (S.26)



Vas macht mobil

Dieser Schweizer Pharmakonzern erhöht seine langfristigen Umsatzziele und verspricht neue Medikamente mit Milliardenpotenzial. Die Dividende dürfte weiter steigen (S.38)



Fantastische Aussichten

Die Aktie dieses italienischen Infrastrukturexperten ist im laufenden Jahr schon stark gestiegen. Dennoch ist die Bewertung angesichts der Wachstumsaussichten weiter günstig (S.40)



Patt auf dem Ölmarkt

Die lahme Weltwirtschaft braucht weniger Öl. Einen Preisverfall werden die OPEC und Donald Trump nicht zulassen (S.49)



