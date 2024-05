Bargeldloses Zahlen erleichtert den Alltag. Doch nicht jede Kreditkarte passt für jeden. Wir haben uns das Angebot der Banken genau angeschaut.



Als Diners Club 1950 die erste Kreditkarte auf den Markt brachte, war die Sache noch einfach. 27 New Yorker Restaurants gestatteten den ersten Besitzern, ihre Rechnungen nicht sofort, sondern einmal monatlich zu zahlen. Von da an trat das Plastikgeld, das Kredit gewährt, seinen Siegeszug an.

Ende 2023 hatte allein der größte Anbieter Visa weltweit 1,3 Milliarden Kreditkarten in Umlauf, gefolgt von Mastercard und American Express. Was als Zahlungsinstrument für Privilegierte begann, ist Allgemeingut geworden und auf Reisen oder im Onlinehandel oft alternativlos.

Das Problem dabei: Inzwischen ist das Angebot so groß, dass es für Nutzer immer schwieriger wird, das für sie passende Produkt zu finden. Das zeigt auch dieses Jahr der vorliegende Test, den das Deutsche Kundeninstitut (DKI) im Auftrag von €uro am Sonntag bereits zum achten Mal durchgeführt hat.

Die Karten unterscheiden sich nicht nur bei den Gebühren, sondern auch durch Laufzeiten, Haftungsgrenzen, maximale Verfügungsrahmen (zwischen 2.500 Euro und unbegrenzt) und Serviceleistungen wie Apps oder Notfallgeld im Ausland.



Allen gemeinsam ist praktisch nur die obligatorische Bonitätsprüfung vor der Ausgabe, kontaktloses Zahlen und das gebührenfreie Bezahlen in Deutschland und in der Eurozone. Kostenlos Bargeld abzuheben, ist dagegen schon nicht mehr Standard.



Oft an Konto gekoppelt

Die Ausgabe der Karten ist bei einigen Banken zudem an die Eröffnung eines Kontos gekoppelt, dessen Kosten wiederum von der Höhe des Geldeingangs abhängen können. Und auch die Gebühren für Bezahlvorgänge außerhalb der EU oder Abhebungen (bis zu 2,5 Prozent des Betrages und sechs Euro mindestens) können sich deutlich unterscheiden.



Wer konnte die meisten Pluspunkte für sich sammeln?

