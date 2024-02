Ende Februar fliegen zahlreiche chinesische Aktien aus dem MSCI World – und US-Unternehmen kommen neu rein



Anleger hatten zuletzt wenig Grund zur Freude über chinesische Aktien. Die teilweise erheblichen Kursverluste haben nun dazu geführt, dass der Indexanbieter MSCI aktiv wird und eine beträchtliche Anzahl chinesischer Aktien aus seinem Flaggschiff-Index MSCI World entfernen wird. Ganze 66 Titel sollen aus dem World-Index gestrichen werden. Die Änderungen sollen am 29. Februar wirksam werden. Auf der Streichliste stehen unter anderem die Immobilienentwickler Gemdale Corp und Greentown China Holdings. Der Immobiliensektor in China schwächelt und hat die gesamte Börsenentwicklung im Reich der Mitte erheblich belastet.

Vor allem der weltweit mit rund 300 Milliarden Euro verschuldete Immobilienkonzern China Evergrande vermiest die Stimmung. Er ist zahlungsunfähig und hat bereits mehrere Anleihen ausfallen lassen.



Foto: Börsenmedien AG

Neu im MSCI World

Natürlich gibt es auch Neuzugänge in dem Index. Um welche es sich handelt und in welchen Branchen sie tätig sind, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Zinssenkungsfantasie ade

Nach wie vor bewegen sich die Verbraucherpreise in den USA auf hohem Niveau. Dass die Notenbank im März die Leitzinsen senkt, ist daher sehr unwahrscheinlich (S.9)



Im Schatten von Big 7

Welche Unternehmen korrelieren besonders stark mit den Big 7? Und welche kaum? Eine Untersuchung klärt auf (S.10)



Schlechteste Aktie im Nasdaq 100

Überflieger unter Druck: Seit Jahresbeginn ist der Kurs von Tesla massiv unter Druck geraten – und das sind noch längst nicht alle Probleme (S.12)



Die Welt lechzt nach Flüssiggas

Die Nachfrage ist hoch, die Kapazitäten steigen. Bis 2030 könnten 300 Millionen Tonnen mehr LNG geliefert werden. Davon profitieren vor allem US-Firmen, auch wenn die Regierung den Bau neuer Anlagen erst mal gestoppt hat (S.16)



Das Spiel ums große Geld

Der Markt für Computer- und Videospiele wird dank starker Wachstumsraten zum Spielfeld für Konzerne wie Disney und Microsoft. Bei welchen Mitspielern sich Gewinnchancen bieten (S.42)

€uro am Sonntag Jubiläums-Abo

Seit 25 Jahren lesen Sie in €uro am Sonntag, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Jede Woche erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus Nachrichten, Hintergründen sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen.



Neu: Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im Jubiläums-Abo. Sie erhalten 8 Ausgaben für 25 Euro.

Jetzt einsteigen