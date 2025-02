Die Abspaltung der Firma von Eckert&Ziegler könnte sich für Anleger zu einem lukrativen Investment entwickeln. Der Kaufpreis bei einer möglichen Übernahme sollte deutlich über dem Börsenwert liegen



Das Würzburger Unternehmen entwickelt innovative diagnostische und therapeutische Wirkstoffe zur Behandlung von Erkrankungen des blutbildenden Systems, Nebennierenerkrankungen und verschiedenen Tumoren.



Ein Wirkstoff befindet sich in einer Phase-3-Studie in Europa, in den USA ist eine weitere Phase-3-Studie in Vorbereitung. Ein anderer Wirkstoff durchläuft aktuell klinische Studien für verschiedene Blutkrebsarten und andere Tumorarten. Durch die 2024 getätigte Übernahme einer Sparte des Berliner Unternehmens Glycotope konnte das Pharmaunternehmen seine Entwicklungspipeline deutlich ausbauen. Die Sparte von Glycotope ist auf sogenannte GlycoTargets fokussiert, die die Krebsdiagnostik und -behandlung verbessern sollen. Im Vergleich zu geläufigen Antikörpern sind die mehr als 200 bisher identifizierten GlycoTargets krebszellselektiver, was gesundes Gewebe im Rahmen der Strahlentherapie schont.

Zuletzt schätzte Eckert die finanziellen Mittel, die bis zur Zulassung notwendig sind, auf rund 50 Millionen Euro, was für die meisten großen Pharmakonzerne eine vergleichsweise kleine Summe ist. Durch den Börsengang flossen dem Unternehmen Barmittel in Höhe von rund 20 Millionen Euro zu, über eine Wandelschuldverschreibung des ehemaligen Mutterkonzerns sollen noch mal 18,5 Millionen Euro hinzukommen.



