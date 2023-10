Die Krise in Nahost verunsichert die Märkte und wirkt sich direkt auf die Rohstoffpreise aus, wie der ansteigende Ölpreis deutlich macht

Der anhaltende Konflikt in Israel hat zuletzt den Ölpreis wieder steigen lassen. Die Märkte sind ziemlich verunsichert darüber, wie sich die Lage entwickeln wird und ob es zu einem längeren Konflikt in der Region kommen könnte. Zudem gibt es große Fragezeichen hinsichtlich einer möglichen Beteiligung des Irans an den Aktivitäten der Hamas. Sollte sich eine Beteiligung des ölreichen Iran abzeichnen, könnten Sanktionen seitens der westlichen Länder, allen voran der USA, gegen das Land die Folge sein.

Dies würde voraussichtlich das Angebot von Rohöl knapper machen und zu weiteren Preisanstiegen führen. Insgesamt zeigt der Ölpreis immer wieder eine starke Volatilität. Wer auf weitere Preisanstiege setzen möchte, kann dies mit einem ETC (Exchange Traded Commodity) auf Rohöl tun. Die französische Großbank BNP Paribas bietet zwei solcher Produkte an, von denen eines auf den Preis der Sorte Brent (WKN PS7 01L) und das andere auf den Preis der Sorte WTI (PS7 WT1) setzt. Seit Jahresanfang hat der Brent-ETC mit einem Plus von rund 15 Prozent etwas besser abgeschnitten als der WTI-ETC mit plus 14 Prozent. Beide Produkte setzen jeweils auf Öl-Futures, etwaig daraus erzielte Zinserträge werden reinvestiert.

