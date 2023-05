Microsoft als großer Finanzier von ChatGPT, Google-Mutter Alphabet und KI-Chip-Pionier Nvidia gelten als die Schwergewichte unter den KI-Gewinnern. Doch diese vier Werte, die nicht so stark im Rampenlicht stehen, sind ebenfalls große KI-Profiteure

Der führende Gigant Microsoft brachte das Stichwort KI im jüngsten Analystencall zu seinen Quartalszahlen nicht weniger als 50-mal. „Es ist schwer, sich eine Industrie auszudenken, die von der KI nicht umgestaltet wird“, sagt der Computerwissenschaftler und KI-Kenner Andrew Ng. Neben den Schwergewichten unter den KI-Gewinnern wie Microsoft und Alphabet übersehen Anleger jedoch manchmal die Profiteure des Megatrends, die nicht so stark im Rampenlicht stehen.

Die Redaktion von €uro hat vier Unternehmen gefunden, deren Aktien trotz der aktuellen KI-Begeisterung noch vernünftig bewertet sind. Eines ist der IT-Dienstleister Capgemini, der weltweit Unternehmen durch die digitale Transformation hilft – mit 360.000 Strategie- und Technologie-Experten in mehr als 50 Ländern. Die Franzosen beraten Unternehmen zu den Möglichkeiten von KI, um Geschäftsprozesse zu verbessern und Kosten zu senken. Die Tech-Firma steigert ihre Investitionen kontinuierlich, um an der Spitze des Wandels zu bleiben. 2022 war erneut ein Jahr der Rekorde: Der Umsatz wuchs organisch (währungsbereinigt) um 15,3 Prozent, die Marge legte leicht von 12,9 auf 13 Prozent zu. Er soll von 2022 bis 2024 laut Konsensschätzung von 22 Milliarden auf 24,5 Milliarden Euro steigen. Eine Anerkennung für die Kompetenz im Konzern: Die EU-Kommission hat am 5. April Capgemini ausgewählt, ihr Projekt „Die nächste Generation des Internets der Dinge“ zu managen.

Welche drei weiteren KI-Gewinner die Redaktion von €uro gefunden hat, lesen Sie im aktuellen Heft.

€uro – Das Magazin für finanzielle Unabhängigkeit

Lesen Sie, was die Märkte bewegt, welche Investmentstrategien Erfolg versprechen und wie Sie bares Geld sparen. Ergänzend erhalten Sie clevere Tipps und unabhängige Tests zu Steuer- und Versicherungsfragen. Mit der richtigen Strategie von €uro können Sie sich jeden Wunsch verwirklichen.

Sichern Sie sich jetzt das Monatsmagazin €uro für ein Jahr. Sie sparen 10 Prozent gegenüber dem Einzelkauf und erhalten als Willkommensgeschenk das Buch „Real Money“ von US-Börsenguru Jim Cramer.

Jetzt einsteigen