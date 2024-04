Rückkehr in den MDAX im Juni? Wer hier schon vor wenigen Monaten antizyklisch eingestiegen ist, wird wahrscheinlich bald noch mehr Rendite einfahren.

Der weltgrößte Reisekonzern TUI ist nach fast 10 Jahren Abstinenz an die deutsche Börse zurückgekehrt. Seit Montag ist die Hauptnotiz wieder am Börsenplatz Frankfurt. Noch bis Juni soll die Aktie aber parallel auch in London gelistet sein, danach wird dort der Handel eingestellt.

Mit der Rückkehr auf das heimische Parkett will das Unternehmen Kosten sparen. Zudem erfüllt TUI nun die Voraussetzungen für einen Eintritt in den Index der Mid Caps und dürfte am 24. Juni in den MDAX aufsteigen. Gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung könnte die Aktie dort Platz 15 oder 16 belegen. Die Aufnahme in den MDAX dürfte mit einer erhöhten Nachfrage von Investoren und damit steigenden Kursen einhergehen.

Ausbruch nach oben

Dem Titel des Reiseveranstalters ist nun auch der charttechnische Ausbruch nach oben geglückt. Die Aktie ist mehrmals am hartnäckigen Widerstand um 7,50 Euro abgeprallt. Nun ist der Ausbruch geglückt. Rein technisch betrachtet hat das TUI-Papier nun Platz bis in zweistellige Kursregionen. Kurse von über 10 Euro könnte die Aktie in den kommenden Wochen durchaus anlaufen.

