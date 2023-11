Achterbahn Börse: Der aktuelle Konjunkturpessimismus ist ebenso wie der Börsenpessimismus keine Einbahnstraße nach unten. Experten sehen gute Gründe für wieder steigende Kurse

Kriegsgefahr im Nahen Osten, Krieg in Osteuropa und die Konjunkturaussichten mau – das sorgt für Pessimismus an den Börsen. Doch es gibt auch immer Krisengewinner, und jede Achterbahnbörse hat ein Ende. Das große Experteninterview mit Robert Halver (Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank) und Frank Fischer (Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG und Value Investor) stellt diese wichtigen Fragen:

• Wie schätzen Sie die Situation des Nahostkonflikts und die Angst vor einer Ausweitung dessen in Bezug auf die Börsen ein?

• Besteht die Gefahr, dass der gestiegene Ölpreis die Inflation wieder anheizt?

• Wie steht es um die immer bedrohlicher werdende Immobilienkrise in China? Ist sie eine große Gefahr für die Konjunktur weltweit?

• Werden die Aktien unter steigenden Zinsen im Zuge des Nahostkonflikts noch weiter leiden?

• Kann es in den USA zu einer erneuten Bankenkrise wie zu Jahresanfang kommen?

• Wie sehen Sie die Aussicht an den Aktienmärkten für die nächsten sechs Monate?

Die Fondsmanager-Ikone Evy Hambro des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock erläutert die Rückläufigkeit im Aktiensektor und welche Chancen er momentan bei Rohstoffen sieht.

Eine optimistischere Haltung hat Sven Streibel, der Chef-Aktienstratege der DZ-Bank. Auch er sieht noch erhebliche Risiken, findet aber gute Argumente für eine Jahresendrally.

Zur Abrundung werfen wir noch einen Blick auf die Hochzinswelt. Zur Eindämmung der Inflation erhöhte die US-Notenbank den Leitzins von März 2020 bis heute rasant von 0,25 auf 5,5 Prozent. Der Anstieg der Renditen bei US-Anleihen macht Anleger zusätzlich nervös. Doch es gibt auch Aktien, die profitieren.

Weitere Themen im Heft:

Eine sehr gute Perspektive

Präzisionsstrukturiertes Glas als Substrat für Chips habe eine große Zukunft sagte Chipriese Intel im September. Dieser Laseranlagenbauer hat die Technologie dafür entwickelt und baut die Maschinen. (S.28)

Der Trick mit der Aktie

Unternehmen, die systematisch eigene Aktien zurückkaufen, entwickeln sich an der Börse oft überdurchschnittlich gut. Welche Details wichtig sind, welche Titel aktuell Chancen bieten. (S.32)

Heimliches Kraftpaket

Mit seiner Suchsoftware verwandelt dieses Unternehmen chaotische Daten in strukturierte Informationen und bedient die Top Player. (S.36)

14 % Rendite auf hoher See

Aktien von Öltanker-Firmen sind heiß begehrt. Die Kurse laufen nach oben, Dividendenrenditenliegen bei weit mehr als zehn Prozent und obendrein sind sie immer noch günstig bewertet. (S.38)

Eine Frage der Zeit

Das bestehende Überangebot lastet auf dem Kupferpreis. Mittel- bis langfristig zeichnen sich aber extrem große Defizite ab. (S.52)

