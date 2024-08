Von Baden-Württemberg gibt es eine neue Anleihe. Sie hat einen variablen Zinskupon und bietet deutlich mehr Zinsen als eine in der Laufzeit vergleichbare Bundesanleihe. Dabei ist sie nahezu genauso sicher.

Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und ist bekannt für seine Innovationskraft und Exportorientierung. Das Bundesland beherbergt Weltkonzerne wie Daimler, Bosch und SAP und ist führend in Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Maschinenbau, Medizintechnik und Informationstechnologie.

Neben der starken Industriebasis setzt das Land zunehmend auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, um den Übergang zu einer grünen Wirtschaft zu fördern. Der Mittelstand, oft als „Hidden Champions“ bezeichnet, spielt eine zentrale Rolle und treibt durch Innovation und Spezialisierung die Region weiter voran.

Sicher und innovativ

Baden-Württemberg mit seiner Landeshauptstadt Stuttgart hat rund 11,5 Millionen Einwohner und verzeichnet die meisten angemeldeten Patente pro Kopf in Deutschland. Das Bundesland zeichnet sich durch eine hervorragende Finanzkraft aus und erhält von der Ratingagentur S&P eine „AA+“-Bewertung, was die zweithöchste Note überhaupt ist. Entsprechend sind die Anleihen des Bundeslandes als sicher eingestuft.

Das Besondere an der Anleihe: Es handelt sich um einen Floater, also einen Bond mit variablem Zinssatz. Der Zins richtet sich nach dem Referenzzins Euribor für 6 Monate. Ein variabler Zinssatz bietet den Vorteil, dass in Zeiten steigender Zinsen auch der Kupon steigt. Umgekehrt sinkt er jedoch, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen senkt, was sich dann im Euribor widerspiegelt.

Der Euribor für 6 Monate liegt derzeit bei 3,41 Prozent, der Kupon der Anleihe aktuell bei 3,62 Prozent (er wird turnusmäßig angepasst). Eine in der Laufzeit vergleichbare deutsche Staatsanleihe (WKN: 110245) bietet derzeit gerade mal eine Rendite von 2,2 Prozent. Damit dürfte das Papier aus Baden-Württemberg selbst bei mehreren kleinen Zinssenkungsschritten der EZB höher rentieren als Bundesanleihen. Alles zur Anleihe lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

