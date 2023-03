Lars Winter hat ein sicheres Händchen, wenn es um die Auswahl lukrativer Einzelwerte geht. Am 29. März erscheint zum ersten Mal sein Börsendienst Lars Winter Report

Mit fundiertem Hintergrundwissen, Fingerspitzengefühl für den Markt und guten Kontakten in die Small- und Mid-Cap-Szene kann mit Werten aus der zweiten Reihe eine ordentliche Rendite erzielt werden. Einer, der sich besonders gut in diesem Bereich auskennt, ist Lars Winter. Er hat ein sicheres Händchen, wenn es um die Auswahl lukrativer Einzelwerte geht.

Mit seiner Stock-Picking-Strategie hat Börsenexperte Lars Winter schon mehrfach sein Können unter Beweis gestellt. Er setzt dabei auf Aktien, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen. Lars Winter hat die besten Storys aus dem deutschen Nebenwerte-Universum für seine Leser parat. Ist ein Kandidat für das Depot gefunden, werden zusätzlich Fundamentaldaten sowie die charttechnischen Konstellationen geprüft und in die Bewertung einbezogen. Erst dann hat der Titel eine Chance auf einen Platz im Nebenwerte-Depot von Lars Winter.

Zum Lars Winter Report

Folgen auch Sie dem Nebenwerte-Champion

Den Nebenwerte-Börsenbrief wird es als wöchentliche PDF-Ausgabe geben. Die Basis des Börsenbriefs bilden fundierte Analysen und exklusive Hintergrundinfos zu ausgewählten Small und Mid Caps. Einen echten Mehrwert wird das Echtgeld-Depot mit einem Startkapital in Höhe von 20.000 Euro bieten, für das jederzeit Transaktionen vorgenommen werden können. Abonnenten des Lars Winter Report erfahren dank eines zeitnahen E-Mail- oder SMS-Alerts direkt, welche Aktien gerade gekauft oder verkauft werden und bleiben so bei ihren Investments stets up to date. Seien Sie von Beginn an dabei und verpassen Sie keine Investmentchance.

Der Countdown zum Start des Lars Winter Reports läuft …