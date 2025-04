Nach wie vor hält der Bund 17 Prozent am Logistikkonzern DHL. Das macht die Anleihen des Konzerns interessant, weil sie so eine hohe Sicherheit bieten – und gleichzeitig deutlich mehr Rendite als Bundesanleihen

DHL, einer der größten Logistikkonzerne weltweit, setzt auf weiteres Wachstum – besonders im Bereich der Spezialpharmalogistik. Dafür hat das Unternehmen den globalen Anbieter Cryopdp übernommen, der sich auf Lieferdienste für klinische Studien und Biopharma spezialisiert hat. Doch das ist nicht alles: Mit einer strategischen Partnerschaft mit Cryoport will DHL seine Position im Life-Sciences-Sektor weiter stärken. Was steckt hinter dieser Übernahme und wie passt sie in die langfristige „Strategie 2030“?

Für dieses Jahr erwarten die Experten des Wirtschaftsdienstes Bloomberg einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro, im kommenden Jahr von 90 Milliarden Euro. Doch nicht nur der steigende Umsatz stärkt das Unternehmen – DHL verfügt auch über eine hohe Finanzkraft. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität mit „A-“, Moody’s vergibt ein „A2“. Damit liegt die Kreditwürdigkeit von DHL bei beiden Agenturen im erstklassigen Investment-Grade-Bereich.

Eine neue Anleihe des Unternehmens verspricht nun eine attraktive Rendite.

