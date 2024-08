Anleger können gehebelt auf eine Rückkehr dieser Vorzugsaktie auf ihr Rekordniveau setzen



Seit zwei Jahren hat sich das Blatt für diesen Pumpenhersteller gewendet. Ein neues Management um den Firmenchef ist angetreten, um die Stärken des Traditionskonzerns zu heben, mit ambitionierten Ertragszielen. So legte das Management viel Wert auf eine Digitalisierung zahlreicher Prozesse und achtete vor allem darauf, dass das Service- und Ersatzteilgeschäft deutlich ausgebaut wird. Dies wurde speziell in der Phase mit globalen Lieferengpässen notwendig und war nun ein Erfolgsgarant für die Unternehmensentwicklung im ersten Halbjahr.



Mit der verbesserten Aufstellung gelang es dem Konzern, den Umsatz in den ersten sechs Monaten um 3,7 Prozent auf 1,439 Milliarden Euro zu steigern. Dabei stach das Service- und Ersatzteilgeschäft mit einem Umsatzplus von 7,5 Prozent heraus. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging es ebenfalls um 3,7 Prozent auf 116,3 Millionen Euro nach oben.

Damit lag die Ebit-Marge bei zum Vorjahr unveränderten 8,1 Prozent, das Servicegeschäft schafft eine Marge von 11,8 Prozent.

Zu tief bewertet

(…) Der neu aufgestellte Konzern erhält noch nicht den Kredit des Kapitalmarkts, den er verdient. Die Bewertung ist sehr tief, vergleichbare Firmen werden deutlich höher bewertet. Nach einer Beruhigung am Gesamtmarkt kann die Vorzugsaktie neue Rekordkurse jenseits von 668 Euro erreichen. Der ausgesuchte Call entwickelt sich 2,7-mal schneller als der Basiswert.



