KI ist in aller Munde. Reid Hoffman fasst die Bedeutung der künstlichen Intelligenz treffend wie folgt zusammen: „Alles in allem handelt es sich um eine Technologie, die einige unserer wichtigsten Technologien der letzten 30 Jahre – darunter Internet, Mobilgeräte, Cloud-Computing und Datenanalyse – geschickt einsetzt, um Hunderten von Millionen Menschen die ungeheure Leistung der ständig verfügbaren KI in die Hände zu legen. Klingt ein bisschen wie der Beginn einer neuen Welt, nicht wahr?“

Und er muss es schließlich wissen, gehörte er doch zu den ersten Investoren in Facebook (Meta), PayPal und LinkedIn. Und in KI: Als einer der ersten Geldgeber von OpenAI erlebte Investor, Selfmade-Multimilliardär und Silicon-Valley-Insider Reid Hoffman die Entwicklung des Chatbots ChatGPT aus nächster Nähe mit. Es war ein Meilenstein: Immerhin wurde künstliche Intelligenz damit für uns alle zum ersten Mal greif- und erlebbar.

Hoffman weiß um die Strahlkraft solcher KI-Tools. Vor einem Jahr gründete er Infection AI, ein Unternehmen, das im Mai 2023 bereits über 200 Millionen Dollar eingesammelt hat. Kernkompetenz von Infection AI ist ein Large Language Model, ähnlich wie ChatGPT – schon jetzt arbeitet das Start-up mit Chiphersteller Nvidia an einem KI-Supercomputer. Hoffman ist in der Materie drin … und stellt sich aber auch Fragen, die uns alle beschäftigen: Wie viel Chancen und wie viel Risiken sind mit KI verbunden? Was können Chatbots und Co wirklich? Die spannendsten Antworten liefert er in seinem neuen Buch „Ideen auf Knopfdruck“.





Ein Buch von und mit KI

Besonders spannend dabei: Hoffman hat die Antworten auf seine Fragen nicht einfach nur recherchiert – er hat sie GPT-4 gestellt und sich im wahrsten Sinne des Wortes mit der KI unterhalten. Das Resultat ist ein Buch, das uns die Augen über KI öffnet – zahlreiche Überraschungen inklusive. „Ideen auf Knopfdruck“ ist ein Muss für jeden Anleger, der sich nicht nur für die Aktienkurse von KI-Werten interessiert.

Lesen Sie in „Ideen auf Knopfdruck“ unter anderem:

• Bildung, Kreativität, Justiz: Wie wir künstliche Intelligenz als Werkzeug nutzen können, um über uns hinauszuwachsen

• Wenn die KI Dinge erfindet: Wo wir auf der Hut sein müssen

• „Homo techne“: Macht Technologie uns tatsächlich menschlicher?

