Zinshammer in Deutschland: Diese Bank bietet plötzlich die höchsten Festgeldzinsen in ganz Deutschland in Höhe von 3,8 Prozent für sechs Monate. Allerdings ist das Angebot nur bis 26.03. gültig – jetzt müssen Sparer schnell sein:

Eigentlich gehen die Angebote von Tages- und Festgeldern in Deutschland laut Untersuchungen von Verivox & Co. zuletzt deutlich zurück. Allerdings packt die Bank of Scotland nun den Zinshammer aus:

Neues höchstes Festgeld in Deutschland mit 3,8 Prozent Zinsen

So bietet das Geldhaus unter dem Dach der deutschen Einlagensicherung Kunden 3,8 Prozent Zinsen für das neue Festgeld-Produkt mit einer Laufzeit von sechs Monaten. Auch für 12 Monate zahlt die Bank mit 3,5 Prozent Zinsen die höchsten Zinsen im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Allerdings müssen Kunden, die sich das Angebot sichern wollen, schnell sein, denn die hohen Zinsen gibt es nur bis zum 26.03.

Hier schnell ein Festgeld-Konto bei der Bank of Scotland eröffnen

So eröffnen Sie das neue höchste Festgeld in Deutschland

Zudem wissenswert: Zur Eröffnung des Kontos müssen Anleger zunächst ein Tagesgeld bei der Bank of Scotland eröffnen. Hier bietet die Bank aktuell 2,5 Prozent Zinsen. Aus dem Online-Banking heraus können Kunden dann schnell und bequem ein Festgeldkonto eröffnen.

Hier geht es zum Angebot

Allerdings stellt sich für viele Anleger die Frage: Lohnt sich diese Offerte für mich?

Was taugt das neue Festgeld Angebot mit 3,8 Prozent Zinsen?

Grundsätzlich spricht wenig gegen das neue höchste Festgeld in Deutschland, besonders da es der Einlagensicherung der Bundesrepublik unterliegt. Allerdings kann es sich auf Sicht von sechs Monaten ebenfalls lohnen, ein Tagesgeld-Konto mit Zinsgarantie zu eröffnen und so etwas mehr Flexibilität zu haben. So bietet beispielsweise die Comdirect aktuell 3,75 Prozent Zinsen.

Hier geht es zum Angebot der Comdirect

Wer allerdings auf der Suche speziell nach einem Festgeld für das Parken von Geld für sechs oder zwölf Monate sind, spricht wenig dagegen, sich das attraktive Angebot zu sichern.

Lesen Sie auch:

Tagesgeld und Festgeld: So für 3,6,12 und 24 Monate Geld parken, um hohe Zinsen zu kassieren

Oder:

Meiste Banken zahlen kaum Tagesgeld Zinsen – So erhalten Sparer bis zu 4,0 Prozent Zinsen