Neobroker sind aus dem Börsenalltag nicht mehr wegzudenken: Sie bieten hohen Kundenkomfort und das völlig kostenlos. Doch wie überzeugend sind sie in der Praxis wirklich, und welche versteckten Kosten lauern hinter dem vermeintlich kostenlosen Service? BÖRSE ONLINE hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten und tatsächlich günstigsten Neobroker herauszufiltern.



„Traden für lau“ — so lässt sich das Geschäftsmodell der Neobroker kurz zusammenfassen. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Denn natürlich kostet der Börsenhandel. Und wenn die Kunden nicht direkt dafür zahlen, dann eben indirekt. Viele Dienstleistungen kosten somit, die bei klassischen Onlinebrokern umsonst sind, bei Neobrokern extra. So werden für eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung 10 bis 25 Euro fällig.

Trotz dieser Zusatzkosten bieten Neobroker für viele Anlegertypen echte Vorteile. Besonders für kurzfristige Trader oder Daytrader können die niedrigen Handelsgebühren einen entscheidenden Unterschied machen. Jeder Euro, den Sie bei einem Trade sparen, wirkt sich direkt positiv auf Ihre Rendite aus. Aber auch langfristige Investoren, die auf die Buy-and-Hold-Strategie setzen, profitieren: Wenn die Kosten pro Trade bei nur wenigen Cent bis maximal einem Euro liegen, steigern Sie Ihre Nettorendite langfristig erheblich.

Gerade zum Jahresende fällt vielen Anlegern auf, wie viel sie tatsächlich für den Handel bei ihrem Neobroker bezahlt haben. Ein guter Zeitpunkt, um über einen Wechsel zu einem günstigeren und leistungsfähigeren Anbieter nachzudenken. Damit dieser Wechsel so einfach wie möglich wird, hat BÖRSE ONLINE einen detaillierten Neobroker-Vergleich durchgeführt. Dieser konzentriert sich auf 9 Bewertungskriterien: Angebotsumfang, Kosten und Gebühren, Einmal-Order, Aktien-Trades, ETF-Trades, Sparpläne, Fonds-Trades, Krypto-Trades und Sicherheit. Zusätzlich wird eine Gesamtnote vergeben, die eine fundierte Entscheidung erleichtert. So finden Sie garantiert den Neobroker, der am besten zu Ihnen passt und mit dem Sie auf einfache Weise Ihr Börsenvermögen aufbauen können.



Mit dem BÖRSE-ONLINE-Neobroker-Vergleich behalten Sie den Überblick und treffen die beste Entscheidung. Ob Sie Einsteiger oder erfahrener Trader sind, mit dem richtigen Neobroker können Sie ins neue Jahr starten und Ihr Vermögen langfristig aufbauen.



Jetzt Neobroker finden